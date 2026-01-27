أحكام بين 7و 3 سنوات سجنا لعصابة اختطفت شابا في عيد الأضحى وصوّرته لابتزازه بهراوة

وقعت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء عقوبات متفاوتة في حق عصابة إجرامية تتكوّن من 3 متهمين موقوفين، قاموا باحتجاز شاب في اليوم يبلغ من العمر 23 سنة، في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك بداخل ورشة بناء سكنات إجتماعية بهراوة شرقي العاصمة موهمين إياه بإقامة حفلة شواء.

وفي القضية تم إدانة المتهم الرئيسي(حنيفي.عبد الرؤوف ) ب7سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج، كما تم الحكم على شريكيه كل من المتهم(ع.محمد الامين) ب 5سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج، و3 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق المتهم (س.جهاد إبراهيم ).

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة في حق المتهمين تصل الى 10سنوات سجنا، بعد مرافعة أكدت أن الوقائع جد خطيرة ومن خلالها قام

قام المتهم الرئيسي زميله في العكل المدعو” ح.عبد الرؤوف” باستدراج الضحية(ل.نزيم) إلى الطابق الثالث بورشة بناء غير مكتملة، والإعتداء عليه بواسطة سكين، بعد تجريده من ملابسه ، ليقوم بعدها بتواطو بقية المتهمين كل من (محمد الأمين) و (جهاد إبراهيم) بالتقاط صورة وفيديو له وهو في تلك الوضعية لابتزازه لأجل جلب لهم مبلغ 20 مليون سنتيم، وقبل أن يطلق سراح الضحية يقول النيابة قام المتهمون بتجريده من هاتفه النقال وساعة يد ومبلغ مالي يقدر ب10 ألاف دج.

وتوبع المتهمون السالفي الذكر بجناية خطف شخص واحتجازه وتعريضه للتعذييب والعنف الجنسي وجنحة السرقة باستعال العنف والتهديد

شكوى الشاب العشريني تحرك رجال الدرك

ملابسات القضية تعود إلى تاريخ 17 جوان 2025، خيث تقدم الشاب المدعو “ل.نزيم” بشكوى أمام فرقة الدرك الوطني بالهراوة شرقي العاصمة، لتعرضه للضرب بواسطة سلاح أبيض متبوعا بالسرقة والفعل المخل بالحياء، مع ابتزازه بواسطة صور التقطها له المعتدون بغرض تهديده بالقتل، ويتعلق ألأمر المدعو “ح.عبد الرؤوف” و” ع. محمد الأمين”، “س. جهاد إبراهيم”، مقدما الضحية شهادة طبية تبث عجزا طبيا لمدة 7 أيام صادرة عن المؤسسة الإستشفائية بالرويبة.

وأفاد الضحية في محضر سماعه أنه بيوم الوقائع الموافق ل 9 جوان 2025، في حدود الساعة ال11صباحا، اتصل به زميله في العمل المدعو ” ح.عبد الرؤوف” لأجل المجئ إلى حي 636 مسكن لأجل إقامة حفل شواء بمناسبة حلول عيد الأضحى، ولدى وصوله خرج له من ورشة بناء سكنات إجتماعية متوقفة الأشغال، وطلب منه الدخول حيث كان يتواجد بإحدى الطوابق كل من المدعو ” ع.أ، محمد الأمين” و” س جهاد إبراهيم” يحتسيان الخمر، فهمّ الخروج غير أن ” ح. عبد الرؤوف” أمسكه من الكتف وضربه بالواجهة العرضية لسكين من الحجم الكبير على مستوى الظهر، ثم وجه له ضربة أخرى بواسطة عصا خشبية أسفل الظهر، ثم لكمة على الوجه، ثم قام بتجريده من ملابسه والتقط له فيديو وخلالها طلب منه مبلغ 20 مليون سنتيم، مهددا إياه بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفض طلبه، ثم قام بسرقة هاتفه النقال ومبلغ مالي من جيبه يقدر ب 10 الأف دج، بالأضافة إلى ساعة يد، ثم قاموا بتهديده عن طريق ضربه بواسطة سينيال، في حال تقديم شكوى أمام مصالح الأمن، ثم أطلقوا سراحه في حدود الساعة الواحدة صباحا .

انتقام المتهم يورط شريكيه

وأضاف الضحية أن سبب احجتازه وتهديده هو الإنتقام منه ظنا زميله في العمل ” عبد الرؤوف أنه هو من أوشى بها عند صاحب المحل ليع الأجهزة الكهرومنزلية بعد اتهامه من طرف صاحبه بسرقة مبلغ 54 مليون سنتيم، وأنه في اتفاق مسبق معه لإدخاله السجن.

واستكمالا للإجرات التحقيق تم السماع للمتهم ” ع. أ، محمد ألأمين” الذي افاد لرجال الدرك أنه بيوم الوقائع عندما كان برفقة صديقه ” جهاد إبراهيم” يحتسيان الخمر في إحدى الورشات سمعا صراخا من الطابق الثالث فصعد راكضا وخلالها وجد ” نزيم ” بدون سروال، كما كان ” عبد الرؤوف” يضربه وعند الإستفسار عما يحدث أخبرهما أنه بينهما مشاكل بعدها انصرق لاحتساء الخمروبعد نزوبهم الطابق السفلي أخذ سكين ووضعه على بطن الضحية وطلب منه مبلغ 10 ملايين سنتيم، أو يقوم بقتله وطالباه بمبلغ 20 مليون سنتيم مؤكدا ان ” ح.عبد الرؤوف” هو من جرد الضحية من ملابسه.

ومواصلة للتحقيق تم استجواب المتهم الرئيسي ” ح. عبد الرؤوف” ليتعترف للمحققين أنه بيوم الوقائع كان برفقة صديقيه ” و” ع. محمد الأمين”، “س. جهاد إبراهيم”، اللذين كان يحتسيان الخمر بينما قدم إليهم صدسيقه في العكل ” نزيم” حيث كان يتحدث في الهاتف بعيدا عنهم ثم أخبره أن صاحب المحل الذين يعملون عنده قد سرقوا منه مبلغ مالي، فطلب منه عدم إخباره بالأمر، ثم عاد إليه واقترح عليه سرقة سيارته كونه معتاد قيادتها، وخلالها ثار غضبه بعد تيقن أنه في اتفاق مع صاحب المحل لأجل الإيقاع به في قضية سرقة.

مؤكدا المتهم أنه قام بجره إلى الطابق الثالث، بعدما وجه له صفعتين للوجه، برفقة المتهم ” س.جهاد إبراهيم” لاجل أن يقدم له تفسيرا عما يفعله، وخلالها طلب منه نزع سرواله وأخذ له صورة بمساعدة ” جهاد إبراهيم” وثمة اخبره الضحية انه سيجلب له مبلغ 20 مليون سنتيم، مصرحا أنه قام بهذا الفعل لأجل تخويفه فقط.