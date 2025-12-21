أحكام بين 8و12 سنة سجنا لعصابة حاولت اغتيال طبيب بحسين داي بتخطيط من إخوة فارّين من العدالة

قضت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد، بتوقيع عقوبات ثقيلة في حق أربع متهمين شكّلوا جماعة إجرامية لتنفيذ جريمة اغتيال طبيب يقطن بحي العناصر بالقبة، ويزاول عمله في الطب بعيادته الخاصة بالعاصمة، في محاولتين بائستين كليهما باءتا بالفشل، أوّلها خلال سنة 2013، وثانيها في سنة 2020 تعرّض فيهما الضحية الطبيب إلى جروح عميقة، كادت تودي بحياته لولا لطف الله.

وفي منطوق الحكم عاقبت المحكمة المتّهم الرئيسي منفّذ الإعتداء المدعو “ه.سيف الدين” ب12 سنة سجنا ،مع 10 سنوات سجنا للمتهم الموقوف شريكه المدعو “ب. عبد الله رمزي” لارتكابهما جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، بينما وقّعت المحكمة عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا مع الإيداع في الجلسة في حق المتّهمين كل من المدعو” أ.عبد الكريم”، و المدعو “ز.عبد النور” عن نفس التهم.

كما أصدرت ذات الهيئة القضائية حكما غيابيا يقضي بإدانة الاخوة الفارين “ع. أيوب و” ع.إبراهيم” بالسّجن 20 سنة مع تأييد أوامر بالقبض الدّولي في حقّهما.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق كل المتهمين، مع 20 سنة سجنا مع تأييد أوامر بالقبض في حق كلا المتهمين الفارين ألإخوة ” أيوب” و” إبراهيم”.

حيث روى الضحية المسمّاة ” ب.أمين” في الجلسة بحسرة وتأثر عميقين، عملية استهدافه من طرف المتهمين السالف ذكرهم، أمام مسكنه العائلي، بعدما تمّ مباغتته وهو بصدد الدّخول إلى مسكنه، بطعنة بالسكين من الخلف، أسقطته أرضا متأثرا بإصابته، ثم لاذ الجناة بالفرار دون التعرّف عليهم، بينما في المحاولة الثانية، وبعد مضي 7 سنوات كاملة، تبيّن أن الجناة أنفسهم تمّ تكليفهم مجددا بتصفيته جسديا بعدما عرض عليهم المتهم ” ب. عبد الله رمزي” مبلغا ماليا، بتكليف من الإخوة الفارين ” إبراهيم” و” أيوب”- حسب اعترافاته خلال مجريات التحقيق.

وكشفت جلسة المحاكمة تفاصيل مثيرة، ناقشت فيها رئيس المحكمة جريمتين خطيرتين في ملف واحد، خضع فيها المتهمون أربعتهم إلى استجواب دقيق، أولها تلك التي جرت أحداثها بحي العناصر بتاريخ 14 مارس 2014، حيث تعرّض الضحيّة إلى اعتداء خطير من طرف مجهولين، أمام مقر سكناه بحي العناصر بحسين داي، موجهين له طعنة الخلف على مستوى الرجل، بعد مباغتته هو بصدد الدخول إلى المنزل، حيث تدخل السكان وقاموا بإسعافه، بنقله إلى المستشفى.

ولأن الجناة لاذوا بالفرار على متن سيارة مستأجرة، لم يتم تحديد هوية الفاعلين، وبقي التحقيق يراود أدراج العدالة بدون نتائج تذكر.

وخلال شهر جوان 2020، رجع المتهمون إلى عين المكان، ومكثوا بالحي لمدة 6 أيام كاملة يترصدون لضحيتهم الطبيب “أ.ب”، بغرض تنفيذ مهمّتهم التي أوكلت، بتدبير من الإخوة ” ع. أيوب” و” إبراهيم”، بعد فرارهم إلى الخارج، بغرض تصفية حسابات الشخصية سابقة، لخلاف وصل أروقة المحاكم، جعل الاخزة في موقع المتهمين، مع إصدار أوامر بالقبض ضدهما.

وفي تفاصيل جديدة تبين أنه بيوم الوقائع قام المتهم ” ز.عبد النور”، بالإتصال بالمتهم ” ه.سيف الدين” خلال شهر جوان 2020، لتكليفه بهمة اغتيال طبيب يقطن بحي العناصر بحسين داي، مخطرا إياه أن العملية سيقبض عليها مبلغ 30 مليون سنيتم، وهي الواقعة التي تراجع عنها المتهم ” رمزي” في الجلسة بعد مواجهة جمع في القاضي كلا المتهمين لتذكيرهما بتصريحاتهما أمام قاضي التحقيق.

حيث وبعد الاتفاق المسبق، قام كلا المتهمين بالتنقل إلى الحي الذي يقيم فيه الضحية على متن سيارة مستأجرة من نوع “شفورولي” بيضاء اللون، ليعرّفه على محل اقامته والسيارة التي يستعملها، ومواصفاته، ليمكث ” المتهم “ه.سيف الدين” في الحي برفقة مرافقه السائق ” ز.عبد النور” الذي قدم من براقي برفقة شريكه ” أ.عبد الكريم” لمدة 6 أيام تحضيرا للعملية ، حيث ترصدوا للضحية إلى غاية يوم تنفيذ الجريمة، حيث تم استئجار سيارة من نوع ” تيدوان” من طرف المتهم الرئيسي ” ه. سيف الدين” من وكالة إيجار المركبات، وامتطى السيارة من الخلف مخفيا تحته سلاح أبيض من نوع ” سيف” بينما تولّى “ز.عبد النور” القيادة، جالسا إلى جانبه “أ.عبد الكريم”، وعند بلوغهم حي حسين داي، نزل المتهم الرئيس ” ه. سيف الدين” وترجّل مشيا وطلب منه “أ.عبد الكريم” البحث معه عن سيارة زرقاء، حيث وبعد لحظات عاد إلى السيارة مسرعا، ليخطرهما بأنه شاهد سيارة الضحية، ليقوم المتهم بعدها ” ب. عبد الله رمزي” بالاعتداء على الطبيب “ب. أ” فور نزوله من السيارة موجها له طعنة على مستوى الفخذ الأيسر، مسببا له جرحا عميقا أسقطه أرضا.

بينما قام الجاني بالفرار نحو السيارة مغادرين الأمكنة بسرعة على نفس المركبة، قبل أن يتم توقيفهما على متن سيارة أخرى من نوع “إيديس”.

وفي الجلسة تراجع المتهمين عن تصريحاتهم الأولية، التي اٌقروا في مضمونها أنهم قبضوا مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل تنفيذ مهمة اغتيال ضحيتهم الطبيب، وهذا باقتراح من المتهم “ز.عبد النور” وبتدبير من الإخوة الفارين من العدالة ” أيوب” و” إبراهيم”، وهذا ثأرا من الضحية الذي جمعتهما به خلافات سابقة.