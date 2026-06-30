أحكام بين 7 سنوات سجنًا والبراءة لجماعة إجرامية ضبط قائدها متلبسا بـ4444 قرص “بريغابالين” بمحطة آغا

سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عقوبات متفاوتة تراوحت بين 7 سنوات والبراءة في حق جماعة إجرامية منظّمة مختصة في الاتجار بالمؤثرات العقلية. يقودها المتهم الرئيسي المكنى “نورو” وشريكه المكنى “كوكي”، اللذين أطاحت بهما صفقة بيع 4444 كبسولة من نوع “بريغابالين” كانت موجهة للترويج بولاية وهران.

تم التقبّض على المتهم “نورو” متلبسا بالممنوعات على مستوى محطة القطار آغا بالعاصمة. ليكشف عن أسرار الجماعة الإجرامية التي ينشط فيها وخبايا الصفقات التي تبرمها بولايات وهران، باتنة والعاصمة.

وفي منطوق الحكم، أدانت الجهة القضائية ذاتها 3 متهمين بـ7 سنوات سجنا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة. ويتعلق الأمر بكل من المدعو “د.ع.ن” البالغ من العمر 26 سنة. وشريكيه كل من “ح.ع.ح” بائع خضر ببريكة ولاية باتنة، و”ي.ي”.

بينما برأت المحكمة بقية المتهمين كل من المدعو “ب.م” وشقيقه “ب.م.ز” و”ر.ك” من التهم المنسوبة إليهم. بعدما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد لجميع المتهمين المذكورين.

ملابسات القضية انطلقت بتاريخ 30-5-2025 على مستوى محطة القطار آغا بالعاصمة. حيث تم توقيف المتهم المدعو “د.نور الدين” المكنى “نورو” وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 4444 كبسولة من نوع “بريغابالين”، واقتيد للتحقيق معه.

وكشفت التحريات أن المتهم الموقوف “د.نور الدين” اشترى الممنوعات من ممولّه “سمير ح.ا” المدعو “كوكي”. إذ جرت صفقة شراء 80 علبة مقابل مبلغ 16 ألف دج للعلبة الواحدة، بنهج 20 أوت بالعاصمة.

وبعدها، قام المتهم بنقل كيس الممنوعات إلى مسكنه العائلي حيث أخفاها، ويوم توقيفه في حدود الساعة 12:00 (منتصف النهار)، انطلق من محطة القطار بريكة باتجاه محطة أغا الجزائر، متجها إلى ولاية وهران، لتوصيلها إلى بلدية بلقايد للمدعو “البالكو”، الذي بدوره يسلّمها للمدعو “حمزة ” المكنّى “الجزء”.

كما اعترف المتهم لرجال الشرطة بأنه باع 5 علب من أصل 80 علبة لشخص يجهل هويته يقيم بحيّ النصر، مقابل 64 مليون سنتيم. وذلك بغرض الذهاب لحفل زفاف صديقه، وتعامل مع المموّل البائع “رحابي الكاسر”، المقيم ببريكة ولاية باتنة، وهو محل أمر بالقبض، مرة واحدة خلال شهر سبتمبر 2024. وهي الصفقة التي كلّفته مبلغ 126 مليون و 4 آلاف دينار.

كما كشف أن الشقيقين “ب. مفيد” و “ب.شريف” يقومان بترويج دواء بريغابالين والمخدرات الصلبة (إكستازي وكوكايين) يقومان بتخزينها بمسكنهم ويملكان مركبة من نوع هيليكس وشاحنة من نوع 420 زرقاء اللون، ليتراجع عن هذه التصريحات مؤكدا أن المؤثرات العقلية اشتراها من “ي. یزید”.

وتمكن رجال الشرطة من توقيف كل من “رحابي الكاسر”، ” ب ع. محمد الزين”، و” ح. حميد” الذي تبيّن من التحريات أنه كان رفقة المتهم “د. عبد النور” يوم توقيفه وسلم له شريحة هاتف باسمه لاستعمالها في اتصالاته.

كما كشفت التحقيقات وجود اتصالات بين المتهم “ح.عبد الحميد” والمتهمين “ي. يزيد” مع “د.عبد النور” في فترة ارتكاب الوقائع.

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