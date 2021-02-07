أحكام تتراوح مابين 6 أشهر وشهرين حبسا غير نافذا لمدير ملعب 20 أوت وموظفين في حادثة وفاة طفل

أصدرت محكمة سيدي امحمد أحكاما تراوحت ما بين شهرين و6 أشهر حبسا غير نافذا في حق مدير ملعب 20 أوت ببلوزداد وعدد من الموظفين في حادثة وفاة طفل يوم 28 اوت 2019

ويتابع في القضية أيضا مدير الصيانة ورئيس الرابطة الجوارية لسيدي امحمد و متهمين آخرين.

تفاصيل القضية حسب ماجاء في جلسة المحاكمة تعود الى تاريخ 28 أوت من سنة 2019 بعد اسبوع من حادثة سولكينغ التي وقعت بملعب 20 اوت ببلوزداد

حيث كان الاطفال ينتظرون من أجل دخولهم إلى المسبح في حدود الساعة الثانية أين سقطت إحدى بوابات الملعب المؤدية إلى المسبح.

الحادثة أودت بحياةطفل يبلغ من العمر 4 سنوات كان مارا مع والدته بمحاذاة الملعب ليتفاجآ بسقوط باب حديدي مصيبا الطفل على مستوى الرأس

الضحية حيث لفظ أنفاسه الاخيرة بعدما تم نقله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات بالعناصر.

وبعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة بموجب اجراءات الاستدعاء المباشر و بعد استجواب مدير الملعب نفى التهمة المنسوبة اليه.

و بعد استجواب مدير الرابطة الجوارية لسيدي امحمد صرح هذا الأخير أن يوم واقعة حفل سولكينغ قام عناصر الشرطة قام بكسر ابواب الملعب لإخراج الناس بسبب التدافع.

وأضاف أنه ابلغ المسؤولين انذاك بوضعية الأبواب من أجل اصلاحها.

ومن جهة أخرى بعد سماع مدير الصيانة نفى هذا الاخير المسؤولية، و صرح انه مكلف بالتحقيق فقط.

و بعد سماع الشهود وهم أعوان الملعب صرحوا انهم لاحظو وضعية الباب المؤدي الى المسبح الذي كان مكسورا٫ وأنهم أبلغوا المسؤول المباشر من اجل ايجاد حل و اصلاحه.

من جهتها طالبت والدة الضحية من هيئة المحكمة بتعويض قدرة 3 ملايير سنتيم عن الضرر الذي أصابها بعد فقدان فلذة كبدها.

و عليه اصدرت المحكمة في حق المتهمين الحكم السالف ذكره أعلاه مع الزامهم بدفع تعويض للضحية بالتضامن قدره 100 مليون سنتيم