أحكام تصل إلى المؤبّد في حق شبكة “زقابوج” تشحن المخدرات من تمنراست بغرض إغراق أحياء العاصمة

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، عقوبات متفاوتة تراوحت بين السجن المؤبد والبراءة، في حق متهما 26 متهما من بينهم 13 موقوفا، و4 متهمين فارين ،جميعهم ينشطون ضمن شبكة إجرامية دوليّة عابرة للحدود الوطنيّة، لضلوعهم في عملية المتاجرة بالمخدرات ” الكيف” والمخدرات الصلبة ” الكوكايين، بداية من شحنها ونقلها من الولاية الحدودية الجنوبية تمنراست باستعمال وسائل نقل مهيّأة بمخابئ سرية.

حيث كان المتهم الفار “شملال.شعيب” المكنّى ” الحاج ” يختار أفراد شبكته التي يقودها بعناية لعدم لفت انتباه عناصر الشرطة، بداية من النقل وتأمين المسار وفتح الطريق و استقبال الشحنات إلى غاية توزيعها إلى بارونات هاته السموم بالعاصمة وضواحيها.

وفي منطوق الحكم أدانت هيئة المحكمة 8 متهمين موقوفين بالسجن 20 سنة وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج، عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة بنقل المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة وجنحة تبييض الأموال عن طريق إخفاء وتمويه الصيغة الحقيقية للمتلكات أو مصدرها مع العلم أنها من عائدات إجرامية، ويتعلق بالمتهمين كل من ” ت.علي”،”م.محمد الصغير”،”ص.وليد”،”ب.ش.شعيب”،”ن.عابد”،” ب.سيد”،” م.حمزة علي”،”ح.نور الدين”، كما تم الحكم على متهم واحد ب15 سنة سجنا و500 الف دج غرامة مالية ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.هواري بومدين”، وعقوبة أخرى تصل إلى 12 سنة سجنا و500 الف دج غرامة نافذة في حق المتهم “م.ياسين”، بينما تم عقاب متهمين اثنين فقط وهما كل من المدعو “م.عبد الحق”،و”ح.اسحاق”، وسنة حبسا نافذا و50 الف دج غرامة نافذة في حق المتهم المدعو”ح.ربيع” عن جنحة الحيازة للمخدرات بغرض الإستهلاك الشخصي.

وشمل منطوق الحكم 9 متهمين اخرين تم تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم كل من ” ف.هشام”، “ب.وليد”،”ب. ناصر”،”ح.حمزة”،”ع.كريم”،”ا.علي”،”ب.محمد”،”ن.فاتح”،” بوشيرب.م”.

كما سلطت ذات الهيئة القضائية أحكاما غيابية بالسجن المؤبد في حق 4 متهمين فارين يعدون كبار البارونات بالجنوب الجزائري ويتعلق الأمر بالمدعو “شملال.شعيب” المكنى “زغابوج” ،”بن عالي.أحسن”،”الصخري.هلال”،”ب.مهدي”.