أحكام تصل إلى عام حبسا نافذا لإطارات بحزب الأفلان

أصدرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة يوم أمس الأربعاء، احكاما ترا حت ما بين البراءة و6 أشهر إلى عام حبسا نافذ ا لإطارات بحزب الأفلان.

ومن بين المتهمين، أميار كل من رئيس بلدية جسر قسنطينة. ورئيس المجلس الشعبي البلدي للأبيار، ومير بلدية الحراش. وكذا إطارات سامية بالدولة الجزائرية.

كما تمت متابعة المعنيين، بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، انتحال صفة، القذف. والتحطيم العمدي لملك الغير، التجمهر غير المسلح والتحريض على التجمهر.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 9 سبتمبر من سنة 2021 بعدما قام المتهمون بتخريب مقر حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” المتواجد بمنطقة حيدرة. والمطالبة برحيل الأمين العام أبو الفضل بعجي.

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كونيناف.. “لست سارقا أنا مستثمر “

استأنف قاضي بمحكمة سيدي امحمد لليوم الرابع محاكمة وزير السكن السابق طمار عبد الوحيد بصفته والي ولاية مستغانم السابق. التي تتعلق بمنحه قرارات الامتياز لرجال الأعمال وأبناء مسؤولين سابقين بالدولة وأبناء جنرالات وأرباب المال. حيث استجوب القاضي اليوم رجل الأعمال كونيناف طارق بعد أن استفاد هذا الأخير من قطعة ارض لانجاز إقامة سياحية “سارل تراكس”. لمسيرها كونيناف نواه طارق بموجب محضر رقم 38 مؤرخ في 16 جوان 2017 بمساحة تقدر ب 96991 متر مربع. كما جاء الاستجواب، القاضي: أنت متابع بجنح تبديد أموال عمومية والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير والتعدي على الملكية العقارية. وكذا تغيير الطابع الفلاحي والمساس بوضعية الساحل. ورد كونيناف : أنفيها سيدي القاضي، القاضي : بخصوص استفادتك من ترقية عقارية ماذا تقول؟. ليرد في نهاية 2014 كان عندنا اقتراح مشروع سياحي في الجزائر وعملنا المشروع سنة 2015. وكان هدفنا توسيع مشاريع الاستثمار في الوطن بكل من ولاية جيحل ومستغانم و بشار، عملنا اجتماعات. وكان عندنا إرادة قوية لإنجاز تلك المشاريع وفي 2016 التقينا مع الوالي طمار وتحدثنا عن واقع التنمية وتحدثنا على المتطلبات. كونيناف.. أنا لست مجرما أنا جزائري القاضي: هل تنقلت للمنطقة التي يتواجد فيها المشروع قبل الحصول عليه؟، كونيناف: ذهبت مع بعض الأشخاص ورأيتها. القاضي : في 15 جوان 2017 تحصلت على قرار منح الامتياز والطلب قمت بإيداعه يوم 18 جوان. يعني انك تحصلت على قرار الاستفادة قبل ايداعك الطلب كيف تفسر ذلك ؟. كونيناف: المشروع الذي كنت انوي القيام به كان تحدي بالنسبة لي ولأبناء وطني وكان هدفي هو تشجيع الاستثمار والنهوض بالسياحة. أنا لست مجرما، أنا مستمثر ولست سارقا أنا جزائري احب بلادي واردت أن أخدمها، أنا أودعت الطلب وكان بطريقة عادية وقانونية. كما سبق أن تكلمت مع الوالي طمار عبد الوحيد. كون انني دفعت الطلب للحصول على قطعة ارض سابقا قبل مجيئه على راس الولاية. ولكنه اختفى لهذا السبب تكلمت مع طمار . القاضي: قرار الوالي هل كان ممضي، كونيناف : قرار الوالي كان ممضي بتاريخ 22 جوان 2017 . القاضي : هل تم ابلاغك بالقرار ، كونيناف : لا لم يتم إبلاغي ، القاضي : لماذا ؟ . كونيناف : لان الوالي الجديد لم يعرف المنطقة جيدا و اراد اكتشافها .

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