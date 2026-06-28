أحكام تصل إلى 15 حبساً نافذاً لسارق المحلات التجارية بالتهديد في بئر خادم

وقّعت محكمة بئر مراد رايس اليوم الأحد عقوبة تقضي بإدانة المتهم الموقوف سارق المحلات التجارية تحت طائلة التهديد. بمنطقة بئر خادم غربي العاصمة المدعو “سعيد.سهيل” بـ15 سنة حبساً نافذاً و1 مليون غرامة مالية نافذة. لمتابعته جزائيا بجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض وجنحة التهديد بالقتل. طبقاً للمواد 350 مكرر و54 مكرر3 ، 266 ، 284 و 285 من قانون العقوبات.

كما توبع المتهم في ملف جزائي ثاني تأسس فيه ضحية وحيد تعرض للسرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض. وتم الحكم عليه في نفس الجلسة بـ 10سنوات حبساً نافذاً.

كما قرّرت الهيئة القضائية ذاتها بإلزام المتهم “س.سهيل” أن يؤدي تعويضات مالية متفاوتة للضحايا أصحاب المحلات التجارية. الذين أعلنوا تأسسهم كأطراف مدنية جراء الضرر اللاحق بهم.

يأتي هذا بعدما طالبت وكيل الجمهورية توقيع عقوبات السجن من 20 الى 15 سنة حبسا في حق المتهم الموقوف. في كلا القضيتين المطروحتين أمام هيئة المحكمة.

حيث اتسمت جلسة محاكمة المتهم الذي لم يتأسس في حقه أي محامي للدفاع عنه، بالاعتراف الجزئي لما نُسب إليه من تهم. مصرحا أمام رئيس الجلسة أنه لم تكن نيته الاساءة أو أذية الضحايا جيرانه. وأن سبب حمله السلاح الأبيض واقتحامه المحلاّت التجارية هو تواجده تحت تأثير المخدّرات.

كما تم تقديم المتهم أمام الجهة القضائية ذاتها للمثول للمحاكمة بقسم الجنح بعد ايداعه الحبس في جلسة المثول الفوري الأسبوع المنصرم. على إثر رصد مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم ذاته يرتدي قميص أصفر اللون. وهو يقتحم محلات تجارية ببلدية بئر خادم و بيده سلاح أبيض من نوع سيف من الحجم الكبير. بغرض السطو على صاحب المحل تحت طائلة التهديد.

وأثار مقطع الفيديو محل الجريمة استياء وغضب الرأي العام. خاصة وأن الجريمة نفذها المتهم في وضح النهار أمام أعين المارة بالحي الذي يقطن فيه

وبالعودة الى ملابسات القضية انطلقت وفقا لشكوى أمام مصالح الدرك الوطني ببئر خادم. تقدم بها مجموعة من أصحاب المحلات الواقعة بهذه البلدية بخصوص واقعة تعرضهم لسرقة مداخيلهم اليومية من مرتادي هذه المحلات. و ذلك باستعمال سلاح أبيض كان يحمله الفاعل.

كما تمّت هذه السرقات في يوم واحد وعلى التوالي، وعليه تداول مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة لهذه المحلاّت على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها المسمى “س. سهيل”. وهو يدخل محلات الضحايا وبحوزته سكين كبير الحجم. مشهراً إياه في وجه هؤلاء الضحايا من أجل سلبهم أموالهم و الاعتداء عليهم.

وعلى إثر هذه الوقائع، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق مستعجل جدا وتوقيف الفاعل وتقديمه أمام ذات الجهة القضائية من طرف رجال الدرك الوطني.

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