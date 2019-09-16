أحكام تصل إلى 18 شهر سجنا نافذا ضد 5 أشخاص في قضية مستشفى بعين مليلة

أدانت محكمة بأم البواقي، 5 أشخاص بأحكام تتراوح بين 18 و3 أشهر سجنا نافذة، في قضية مستشفى أم البواقي.

ويتابع الـ5 أشخاص في قضية الاعتداء على مدير مستشفى سليمان عميرات بعين مليلة وطرده من مكتبه.

ويتعلق الأمر بكل من “أ.ب” أدين بـ18 شهر حبس نافذة، و”ر.ب” بـ18 شهر نافذة، و”م.ع” بـ 8 أشهر نافذة.

بالإضافة، إلى “م.ب” أدين بـ8 أشهر نافذة، و “م.ع” بـ3 أشهر نافذة.

وتعود القضية، عندما قام مواطنون، بإجبار مدير المستشفى بالخروج ومغادرة مكتب المستشفى.

وحسب فيديو متداول، فإن المواطنين الذين اقتحموا مكتب مدير المستشفى،عبّروا عن غضبهم من تردي مستوى الخدمات،متهمين المدير،بالتقصير في أداء مهامه.