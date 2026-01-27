أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لعصابة “قاقا” تتاجر بالكيف و”الكاشيات” أمام ثانويات العاصمة

وقّعت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، عقوبات متفاوتة تصل الى 20 سنة سجنا في حق 8 متهمين تتراوح أعمارهم بين 43 و38 شكّلوا عصابة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث يتواجد بينهم 6 متهمين موقوفين، بينما البقية في حالة فرار، تم توقيفهم تباعا في أعقاب توقيف 3 متهمين على مستوى حي” النسيم” بجسر قسنطينة، و هم بصدد ابرام صفقة بيع كمية معتبرة من المخدرات من نوع “القنب الهندي” تم ضبطها على متن مركبة من نوع ” سكودا”، بينما كانت سيارة أخرى من نوع ” رونو سامبول” متوقفة قبلها، لتكلل العملية بججز 550 مليون سنتيم، و60 كبسولة من نوع ” بريغالين”.

وفي إطار التحقيق تبيّن أن المموّن الرئيسي للعصابة شخص ملتحي يدعى ” سمير” مقيم بحي درقانة ببرج الكيفان، كما تم العثور على كراس تسجل فيه العصابة أهم صفقات بيع وشراء المخدرات من الكيف، والمؤثرات العقلية، مع وضع أسامي المتعاملين معها، ليتم تحديد هويتهم وتوقيفهم.

كما كللت التحريات بالكشف عن أحد المتورّطين يعدّ مصدر تموين العصابة هو شخص مغترب بفرنسا يدعى “قاقا” يتعامل معه على تطبيقة واتساب على حسابه المستعار المسمى ب” أميقو” حيث يتفق معه على الحمولة وثمنها ثم يقوم بتوجييه إلى مكان تسليم البضاعة مع تحديده نوع المركبة ، حيث تمّ تسليهم الحمولة الأولى أمام ثانوية محمد إيسياخم باشراقة وأما الحمولة الثانية فتسلموها أمام فندق دار الضياف نفس الحي.

وفي منطوق الحكم تم إدانة المتهم الرئيسي (ل.نجيب عيسى) ب15 سنة سجنا ومليون دج غرامة مالية نافذة، مع الحكم على المتهمين (ب .أحمد عجرود)، و (س.صلاح الدين)، ب10سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، مع تبرئة المتهم (ب.رابح) من التهم المنسوبة إليه.

كما قررت المحكمة بالحجر القانوني بحرمان المتهمين من ممارسة حقوقهم المدنية والمالية لمدة 5. سنوات تسري ابتداء من انقضاء العقوبة الأصلية او الافراج عنهم.

وشمل منطوق الحكم متهمين اثنين فارين ويتعلق الأمر بالمدعو(ش.محمد)، (ت.محمد الأمين ) بإدانتة كل واحد منهما بعقوبة 20سنة سجنا و1 مليون غرامة مالية نافذة مع تأييد أوامر بالقبض ضد كل واحد منهما

تتلخّص وقائع القضية أنه بتاريخ 7 أكتوبر 2024، في حدود الواحدونصف صباحا، على إثر دورية تأمينية لمصالح الشرطة القضائية المتنقلة بجسر قسنطينة، لفت إنتباههم سيارتين مركونتين واحدة خلف أخرى على مستىوى حي ” النسيم”، إحداها من نوع ” رونو سامبول” رمادية اللون، والأخرى من نوع ” سكودا” بيضاء اللون، تم الإشتباه فيهما، حيث كانت السيارة الثانية على متنها 3 اشخاص، بينما السيارة الأولى فارغة، حيث بدا أحد الأشخاص الجالس بالمقاعد الخلفية يعدّ مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية، تم ضبطه وحجزه يقدر إجمالا بحوالي 43 مليون سنتيم، و بعد تفتيش المعني المدعو ” ل، نجيب عيسى”، تم ضبط 4 أمشاط من المؤثرات العقلية تحتوي على 60 كبسولة من نوع ” بريغابلين”، بينما تم ضبط في نفس العملية مبلغ مالي اخر يقدر ب55 مليون سنتيم بحوزة مرافق السائق ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. أحمد”، بينما السائق “ع. أحمد” فلم يعثر بحوزته أي ممنوعات.

وكللت العملية أيضا بعد تفتيش المركبة بالعثور على مبلغ مالي اخر يقدر قيمته بقرابة 500 مليون موضوعا في الصندوق الخلفي.

وعلى إثره تم اقتياد المتهين الثلاثة إلى مركز الأمن أين اعترف سائق السيارة من نوع ” سكودا” المتهم الأول المدعو ” ع.احمد” أن الأموال المضبوطة عند “ل.نجيب عيسى” و” ب. أحمد” بغرض ابرام صفقة للتموين بالمخدرات من نوع ” القنب الهندي” بينهما، بينما اعترف المتهم “ب. أحمد” أنه مموّنه الرئيسي يسمى ” س،صالح” يقيم ببيت جدّه بمدينة درقانة ببرج الكفيان.

مداهمات لمساكن الموقوفين

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم مداهمة مسكن المتهم ” ب.أحمد” بالكائن بالحي الديبلوماسي ببرج الكيفان تم العثور بغرفة نومه على صفائح من مخدرات القنب الهندي يقدر وزنها ب400 غرام، و191 كبسولة من مؤثرات بريغابلين، وكذا قارورة محلول مؤثر عقلي من نوع “كلونازيبام” وكمية من المخدرات الصلبة يقدر وزنها ب 1.68 غ، وشفرة سكين قاطع الورق ” كيتور” وسلاح أبيض يتمثل في قبضة أمريكية وميزان الكتروني

وفي نفس العملية عثر بمسكن المتهم ” س.صالح” على كمية من المخدرات الصلبة من نوع ” أكستازي” عددها 8 أقراص، وقرص واحجد من نوع “بريغبلين، قطعة مخدرات من نوع القنب الهندي بوزن 1غ، غير أن المتهم لم يتم إيقافه لحظتها كونه كان غائبا عن المنزل.

وبعد يومين من العملية تقدم المدعو ” ب، إ.عبد المومن”، صهر المتهم ” ل.نجيب. عيسى” بصفته عون شبيه سائق تابع للأمن الوطني من أجل زيارته فتم توقيفه هو الأخر، هذا بعدما تين من خلال تفتيش هاتف الموقوف ” نجيب عيسى” وجود أتصالات على الواتساب مع صهره الموقوف تم بموجها تبادل صور وفيديوهات خاصة بصفائح المخدرات “محل الحجز”، حيث ويعد التحقيق مع السائق ” إيدير عبد المومن” أقر بأن بتخزين كمية معتبرة من المخدرات ” القنب الهندي” والمخدرات الصلبة بداخل مركبة من نوع ” فورد فيستا” رمادية لللون مروكنة بحي باش جراح.

ضبط 730 غ من الكيف و6020 قرص ” أكستازي”

حيث تنقلت ذات المصالح وبعد تفيتش المركبة بجهاز الكشف عن المتفجرات، تم كسر المركبة ، ليتم العثور بالصندوق الخلفي على حقيبة متوسطة الحجم مزركشة اللون تحتوي على 7 صفائح من القنب الهندي بوزن 700 غرام، مثبتة على كل صفيحة ملصق لبطل رسوم متحركة يسمى ” سيمبسون، وقطعتين أخرتين من نفس المخدرات يقدر وزنها ب 30 غرام، بالإضافة إلى 6020 قرص من المخدرات الصلبة من نوع ” أكستازي” زرقاء اللون تحمل رسم رأس فرعون، وكذا كيس بلاستيكي به مسحوق أزرق اللون من نوع ” اكستازي” بوزن 65 غ، وعلبة بلاستيكة بها كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على 345 غرام، من مسحوق أبيض مشبوه، تبين فيما بعد أنها ” كوكايين”، بالإضافة إلى 180 قرص من مؤثر بريغابيلن، ميزان الكتروني ، وكراس 192صفحة مسجل به أسماء وكشوفات خاصة بالمعاملات والصفقات بالممنوعات.

اعترافات أحد المتهمين

ولدى سماع المتهم الثاني ” ل.نجيب عيسى” أكد أن الممنوعات التي ضبطت بحوزته، ملكه موجهة للاستهلاك الشخصي وليس للمتاجرة واأنه قام بشرائها من عند شخص ملتحي يدعى ” سمير” مقيم بحي النسيم بجسر قسنطينة، مقابل مبلغ 27 ألف دح، كما أن المبلغين الذين ضبطا بحوزته المتمثل ب55 مليون سنتيم تقريبا وحوالي 500 مليون عند تفتيشه بداخل السيارة هي ملكه من عائدات بيع وشراء المركبات.

كما اعترف بأنه بيوم توقيفه التقى “.ب.أحمد” و “س.صلاح” بغرض تسليمه مبلغ مالي يقدر بقرابة 90 مليون سنتيم، من عائدات بيع المخدرات وهو مجموع ما كان يدين به لكل منهما” مضيفا أنه قام بتموين الممتهم ” ب. احمد” في الصفقة الأولى ب500 غ، من المخدرات ” القنب الهندي”، مقابل 50 مليون سنتيم، وفي الصفقة الثانية موّنه ب10 صفائح أي 1 كلغ مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم، أين دفع له 36 مليون سنتيم وبقي يدين له ­64 مليون سنتيم.

كما كشف نفس المتهم أن المدعو ” ع.أحمد” المكنى ” كراس” مهمته نقل المخدرات ” القنب الهندي” بصفته سائق، لكل من ب .أخمد” و” س.صلاح الدين” على متن مركبته من نوع سكودا مقابل عمولة مالية، بينا المتهم “س.صلاح الدين” فيعرفه كونه من أبناء الحي وسبق وأن تعامل معه في صفقتين اثنتين الأولى تم تموينه ب5 صفائخ من المخدرات بوزن 500 غرام، أما في الثانية فقام بتموينه بصفيحة واحدة وزنها 1 كلغ.