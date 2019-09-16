أحكام تصل إلى 5 سنوات لأفراد عصابة حاولوا سرقة 18 مليارا من حداد

فصلت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة في قضية خمسة متهمين، حاولوا سحب أموال ضخمة من حسابات شركة علي حداد.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فقد أصدرت المحكمة اليوم الإثنين، أحكاما تراوحت بين عام و5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الخمسة.

ووجهت للمتهمين المشتبه بهم تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية.

كما وُجهت للمتهمين أيضا تهمة الشروع في النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وبحسب التفاصيل التي تحوزها “النهار أونلاين”، فإن المتهمين الخمسة حاولوا سحب مبلغ 18.6 مليار سنتيم، من حساب شركة المقاولات المملوكة لرجل الأعمال المسجون علي حداد.

وقد استعمل أفراد العصابة شيكا مزورا تم تقديمه للمخالصة أمام وكالة “بدر بنك” في بئر خادم.