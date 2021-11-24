أحكام تصل إلى 8 سنوات حبسا نافذا في حق هامل وأفراد عائلته

قضى مجلس قضاء العاصمة، برئاسة عياد عبد العزيز،بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا للمدير العام السابق للأمن، عبد الغني هامل. وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق الابن المتهم الموقوف أميار هامل، و4 سنوات حبسا في حق المتهم شفيق هامل. وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف مراد هامل.

كما قضت ذات الهيئة القضائية بإدانة كل من المتهمة غير الموقوفة “شاهيناز هامل” بـ18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ. أما زوجة عبد الغني هامل، المتهمة الغير موقوفة “عناني سليمة”، فحكم عليها بعام حبسا موقوفة النفاذ.

أما الوزير السابق عبد الغني زعلان، فتم إدانته بعام حبسا نافذا، بصفته والي وهران وقت ارتكابه الوقائع، بالاضافة الى عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، تم تسليطها في حق والي تيبازة السابق المتهم الموقوف “موسى غلاي”.

كما شملت الأحكام القضائية أيضا المتهم الموقوف علي بوعمريران مدير أملاك الدولة سابقا،بتسليط عقوبة حبسا مع وقف التنفيذ في حقه.

في حين سلطت هيئة المجلس، عقوبة عامين حبسا نافذا في حق مدير الديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي المتهم الموقوف “محمد رحايمية”.

تأييد أحكام باقي المتهمين في القضية

كما تم تأييد الأحكام في حق باقي المتهمين غير الموقوفين، يتقدمهم المتهم” عبد المالك بوضياف” بصفته والي وهران سابقا. الذي استفاد من البراءة تأييدا للحكم محل الطعن على غرار المتهم غير الموقوف بن صبان زوبير بصفته والي تلمسان سابقا.

ويتابع اللواء السابق وعائلته، ووزراء ومسؤولين سابقين قي قضية فساد تتعلق بالحصول على ممتلكات عقارية ومنقولة عبر مختلف ولايات الوطن. أبرزها تيبازة، وهران، ، تلمسان، الجزائر .

كما كان النائب العام في جلسة سابقة، قد التمس توقيع عقوبات تراوحت مابين 16سنة والعامين حبسا نافذا في حق جميع المتهمين محل المتابعة. واللذين وجهت لهم تهم ذات صلة بالفساد تتعلق بتبييض الأموال، الثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. ومنح امتيازات غير مستحقة، وتحريض موظفين عموميين للحصول على منافع غير مستحقة.

وهي التهم التي سبق وأن تمسك المتهمون بانكارها جملة وتفصيلا، بمحاكمتهم سواء أمام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد او بالدرجة الثانية.

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