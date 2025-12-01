أحكام تصل الى عامين حبسا لـ11 متهما ينشطون ضمن شبكة تهريب هواتف نقالة وأجهزة حاسوب من دبي

وقعت محكمة دار البيضاء اليوم الإثنين، عقوبات متفاوتة في حق 11 متهما تم متابعتهم في إطار التحقيق بقيامهم بتكوين شبكة إجرامية مختصة في عمليات تهريب البضائع ذات المنشأ الأجنبي ملصق عليها قصاصات شركة الخطوط الجوية الإماراتية، ليتم ايداعها في مخزن بمدينة المنظر الجميل بالحراش.

حيث تمّ تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100ألف دج قي حق مفتش فحص بالجمارك المتهم الموقوف المدعو ب سعيد، وصاحب مخزن المتهم الموقوف المدعو ب .ب.ناصر ، وعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لمتهم ثالث المدعو ش.يوسف تم متابعتهم بجنحة سوء استغلال الوظيفة,وجنحة استغلال النفوذ، والتهريب مع تبرئتهم من تهم تبييض الأموال ومخالفة الصرف والتشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

كنا قضت ذات الهيئة القضائية عقوبات أخرى تصل الى 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ في حق بقية المتهمين الغير الموقوفين تم متابعتهم بجنحة التهريب من طرف 3 أشخاص أو أكثر ومخالفة التشريع والتنظيم، في حين لا يزال 18 متهما في حالة فرار.

ويتواجد ضمن المتهمين الغير ااموقوفين المتهمة ب.صارة المنحدرة من ولاية سيدي بلعباس والتي كانت لها مهمة تهريب السلع من هواتف نقالة وأجهزة الحاسوب المحمولة وايداعها في مخزن بمدينة المنظر الجميل بلدية الحراش مشكلة المتهمة مع باقي المتهمين لشبكة إجرامية مختصة في عمليات تهريب البضائع صينية، ملصق عليها قصاصات شركة الخطوط الجوية الإماراتية، كانت توضع بداخل حقائب مؤشر عليها بكلمات المرور بوضع علامة ” طارق” و”S” على ظهر الحقيبة، كعملية للتمويه لتفلت البضاعة من التفتيش والمراقبة الجمركية، بتواطؤ جمركيين بالمطار، بحيث بواسطتهم يتم تفتيش الحقائب شكليا وفي أغلب الحالات لا تخضع لهذا الإجراء.