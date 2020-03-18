أحكام تصل للمؤبد لأشخاص بينهم شرطي من قسنطينة حاولوا نقل 86 كلغ “كيف” إلى تونس

نطقت محكمة الجنايات الابتدائية للقطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء قسنطينة، مساء أول أمس ، بالأحكام الجزائية في قضية محاولة تمرير 86 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود الشرقية إلى تونس.

وذلك بإدانة المتهم “ب.ع.ع” و “ك.ع” بـ15 سنة سجنًا نافذًا وإدانة المتهم “ب.ح” بـ17 سنة سجنًا نافذًا، وتمت إدانة 7 متهمين يتواجدون في حالة فرار بالسجن المؤبد غيابيًا.

فيما إستفاد المتهمون “ب.ع.س”، و”ب.ع” و”ب.ص” و”ز.ع.ا” من البراءة، بعد متابعتهم بجناية حيازة 86 كلغ من الكيف المعالج، قصد تمريرها عبر الحدود الشرقية إلى دولة تونس، في إطار مجموعة إجرامية منظمة، والتي إلتمس بشأنها ممثل النيابة العامة عقوبة السجن المؤبد لجميع المتهمين في هذه القضية، التي تعود وقائعها إلى 25 أوت 2018 في الساعة 11 سا صباحًا، أين تمكنت عناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في برج بوعريريج من الإطاحة بعناصر مجموعة إجرامية كانت قادمة من مدينة وهران عبر الطريق السيار شرق غرب، على متن شاحنة، وذلك في محور بلدية الياشير، وبعد توقيفها تم العثور على متنها على 86 كلغ من الكيف المعالج على شكل رزم عددها 190 رزمة.

أين تم حجز المخدرات وتوقيف سائق الشاحنة المدعو “ب.ع.ع”، الّذي صرح لعناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني بأنّ كمية المخدرات سيمررها إلى دولة تونس.

ومن خلال سائق الشاحنة، تم توقيف المدبر لعملية تمرير المخدرات، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه “ب.م.ع” بطال وهو من عنابة، بعد أن حاول إرسال مبلغ مالي يقدر بـ30 مليون سنتيم إلى سائق الشاحنة سالف الذكر، الذي أوهمه في مكالمة هاتفية بأنّ المبلغ هو ثمن إصلاح الشاحنة، والذي تم توقيفه لاحقًا إلى جانب كامل عناصر الشبكة بولايات برج بوعريريج وعنابة والشلف وشرطي من قسنطينة.

وبعد إخضاع الموقوفين للتحقيق الإبتدائي من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني، تم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة برج بوعريريج الإبتدائية، الذي أحالهم على قاضي التحقيق، والذي أصدر أمرًا بالتخلي لصالح القطب الجزائي المتخصص في قسنطينة.