أحكام تصل إلى 15 سنة حبساً نافذاً لسارق المحلات التجارية بالتهديد في بئر خادم

وقّعت محكمة بئر مراد رايس، اليوم الأحد، حكمًا بإدانة المتهم الموقوف المدعو “سعيد.سهيل” سارق المحلات التجارية تحت طائلة التهديد، بمنطقة بئر خادم غربي العاصمة، بـ15 سنة حبساً نافذاً و1 مليون غرامة مالية نافذة. لمتابعته جزائيا بجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض وجنحة التهديد بالقتل. طبقاً للمواد 350 مكرر و54 مكرر 3 ، 266 ، 284 و 285 من قانون العقوبات.

كما توبع المتهم في ملف جزائي ثانٍ تأسس فيه ضحية وحيد تعرض للسرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض. وتم الحكم عليه في الجلسة نفسها بـ 10سنوات حبساً نافذاً.

وقرّرت الهيئة القضائية ذاتها إلزام المتهم “س.سهيل” أن يؤدي تعويضات مالية متفاوتة للضحايا أصحاب المحلات التجارية الذين أعلنوا تأسسهم كأطراف مدنية جراء الضرر اللاحق بهم.

يأتي هذا بعدما طالبت وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبات من 20 الى 15 سنة حبسا في حق المتهم الموقوف. في القضيتين المطروحتين أمام هيئة المحكمة.

واتسمت جلسة محاكمة المتهم الذي لم يتأسس في حقه أي محام للدفاع عنه، بالاعتراف الجزئي لما نسب إليه من تهم. مصرحا أمام رئيس الجلسة بأنه نيته لم تكن الإساءة أو أذية الضحايا جيرانه. وأن سبب حمله السلاح الأبيض واقتحامه المحلاّت التجارية هو وجوده تحت تأثير المخدّرات.

وتم تقديم المتهم أمام الجهة القضائية ذاتها للمثول للمحاكمة بقسم الجنح بعد إيداعه الحبس في جلسة المثول الفوري الأسبوع المنصرم. على إثر رصد مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم ذاته يرتدي قميصًا أصفر اللون. وهو يقتحم محلات تجارية ببلدية بئر خادم وبيده سلاح أبيض من نوع سيف من الحجم الكبير. بغرض السطو على صاحب المحل تحت طائلة التهديد.

وأثار مقطع الفيديو محل الجريمة استياء وغضب الرأي العام. خاصة وأن الجريمة نفذها المتهم في وضح النهار أمام أعين المارة بالحي الذي يقطن فيه.

ملابسات القضية تعود إلى شكوى أمام مصالح الدرك الوطني ببئر خادم. تقدم بها مجموعة من أصحاب المحلات الواقعة بهذه البلدية بخصوص واقعة تعرضهم لسرقة مداخيلهم اليومية من مرتادي هذه المحلات. وذلك باستعمال سلاح أبيض كان يحمله الفاعل.

وتمّت هذه السرقات في يوم واحد وعلى التوالي، وعليه، تم تداول مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة لهذه المحلاّت على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها المسمى “س. سهيل”. وهو يدخل محلات الضحايا وبحوزته سكين كبير الحجم. مشهراً إياه في وجه هؤلاء الضحايا من أجل سلبهم أموالهم والاعتداء عليهم.

وعلى إثر هذه الوقائع، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق مستعجل جدا وتوقيف الفاعل وتقديمه أمام الجهة القضائية ذاتها من طرف رجال الدرك الوطني.

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