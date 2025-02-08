أحكام جمركية جديدة لتسهيل عمليات التصدير

نظمت المديرية الجهوية للجمارك بالشراكة مع المكتب الجهوي لCREA وهران، يوم الخميس، يوما دراسيا مخصصا للترويج للصادرات من خلال الأحكام الجمركية الواردة في قانون المالية لسنة 2025.

وحسب بيان لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، حضر اليوم الدراسي، كل من والي وهران، والمدير العام للجمارك. ورئيس المجلس الشعبي الولائي، والمدير العام لـ CREA.

بالإضافة إلى العديد من الإطارات من مختلف المصالح الجمركية والإدارات الاقتصادية المحلية.

واتيحت للعديد من الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة فرصة متابعة الاتصالات المقدمة من كبار موظفي الجمارك. وطرح أسئلتهم واهتماماتهم حول أفضل السبل للاستفادة من الأحكام الجديدة لقانون المالية. من أجل تسهيل إنجاز عمليات التصدير وترويج المنتج الوطني في الخارج.

وفي نهاية اليوم الدراسي وبحضور السلطات المحلية والمدير العام للجمارك. حضر المشاركون بميناء أرزيو عملية تحميل للصفائح الفولاذية المنتجة في مجمع توسيالي للصلب والمعدة للتصدير إلى تركيا.