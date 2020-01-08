أحكام ما بين عامين و5 و7 سنوات حبسا نافذا في حق إطارات جمركيين بمطار هواري بومدين

أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد، أحكاما في حق 33 متهما من بينهم إطارات جمركية بمطار هواري بومدين ومسؤوليين سامين في البنوك.

وتراوحت الأحكام مابين عامين وخمس وسبع سنوات حبسا نافذا في حق 7 متهمين موقوفين متواجدين رهن الحبس المؤقت.

فيما أصدرت المحكمة حكما يقضي بتغريم 3 متهمين غير موقوفين بـ 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، فيما استفاد باقي المتهمين من البراءة.

يأتي هذا بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بجناية التزوير في محرر رسمي وجنحة اساءة استغلال الوظيفة وتبييض الأموال بالإضافة إلى جنحة التحرير العمدي لتقرير شهادات ثتبث وقائع غير صحيحة مخالفة للتشريع و التنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و الى الخارج.

المتهمون قاموا بتهريب حوالي 400 مليار سنتيم إلى الخارج من خلال عدة عمليات قاموا بها تتعلق باستيراد اقراص من الصين ودبي. على أساس انها تحتوي على برامج معلوماتية مهمة و متطورة لكن بعد التحقيقات تبين ان تلك الاقراص فارغة المحتوى.