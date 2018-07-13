أحكام متفاوتة بين الحبس النافذ والبراءة لمجموع 33 متهما في قضية فساد في ميلة

أخبار الجزائر
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أحكام متفاوتة بين الحبس النافذ والبراءة لمجموع 33 متهما في قضية فساد في ميلة
بقلم سفيان بوعون/ وافي مهاجري

ادانت محكمة الجنح الابتدائية بمحكمة شلغوم العيد في ولاية ميلة 33 متهما في  أكبر ملفات الفساد بين الحبس النافذ كأقصى عقوبة عامين ونصف و عام حبس نافذ وأيضا 18شهرا نافذا و كذلك 6أشهر حبس نافذ.

حيث توبع منتخبين في العهدة الإنتخابية 2007. 2012 للمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي مروان من رئيس بلدية يومها ونوابه وأعضاء وإداريين و رؤساء فروع مديريات تنفيذية بالسكن والتعمير والهندسة المعمارية و مقاول من الوزن الثقيل .

وقد تباينت التهم بين جنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير و جنحة إساءة استغلال الوظيفة و جنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميين و الادلاء للقرارات كاذبة للحصول على شهادة إدارية وفقا للمواد 223 من قانون العقوبات المادة 16 فقرة 1 المادة 29 المادة 32 الفقرة 1 المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.


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