أحكام متفاوتة لعصابة سطت على مجوهرات بقيمة 500مليون سنتيم من مسكن إطار بالجمارك

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس، عقوبات ترواحت بين 10 سنوات سجنا والبراءة. في حق عصابة إجرامية تتكون 3 متهمين موقوفين لمتابعتهم بجناية تكوين جمعيه أشرار. جناية السرقة المقترنة بظرف التعدد، والكسر والليل، والتحطيم العمدي لملك الغير.

بحيث قام المتهمون ويتعلق الامر بالشقيقين ” ب.حمزة”،” ب.بداوي’ وصديقهما المدعو ” أ.حمزة” بسرقة مسكن اطار. في الجمارك، خلال توجهه وأفراد عائلته الى ولاية عنابة. وقاموا بالاستيلاء على 500 مليون سنتيم من العملة الوطنية، ووثائق اداريه خاصه بمنزل الضحي. ومبلغ مالي من العملة الصعبة تقدر و485 ألف دج ، 500 أورو و 400 دينار تونسي، ومجوهرات من المعدنين الأبيض والاصفر. تقدر إجمالا ب500 مليون سنتيم، بالاضافة الى سلاحين ناريين، وخراطيش حية، وأجهزة إلكترونية، وهواتف نقالة.

وقائع القضية انطلقت بتاريخ اثنين أوت 2020، في حدود الساعه 7:30 مساء تلقى عناصر فصيله المساس بالاشخاص. لأمن ولاية الجزائر، نداء مفاده تعرض مسكن كائن بحي العمال بالدار البيضاء للسرقة بالكسر. من طرف مجهولين يعود ملكيته للمدعو ” ف.محمد الهادي” اطار بالجمارك.

وعليه تم فتح تحقيق في ملابسات الجريمة وبمعاينة المسكن الذي هو عباره عن فيلا مكونه من 3 طوابق. تبين أن المدخل الرئيسي تعرض للكسر وكل الغرف مبعثره مع وجود كسر على مستوى باب المطبخ. حيث استولى الفاعلون على كميه معتبرة من الحلي ومبلغ مالي من العملة الوطنية والأجنبية وبندقيه من العيار 12 ملم. من نوع “مافريك “و 25 خرطوشه حية، و 10خراطيش حية، خاصة بالسلاح الفردي “ميكروف” الخاص بالضحية.

هذا ما كشفته التحريات

وأفضت التحريات إلى تحديد هويه الفاعلين، ويتعلق ألأمر بالمدعو ” أ.حمزه ” ب.حمزة”،” ب. بداوي”. وتم استرجاع بندقية وحقيبة بنية اللون، تحتوي على مبلغ 388 الف دج، ومبلغ 188.1 أورو 90 دينار تونسي. و3 ريال سعودي و 25 خرطوشة حية خاصه بالبندقية المضخية عيار 9 ملم. وكمية معتبرة من الحلي ذو المعدن الأصفر والأبيض، كما تم استرجاع جهاز ديفياغ خاص بكاميرا المراقبه محروقا.

واكد الضحية في محاضر سماعه بأن الفاعلون استولوا على المسروقات السالفة ذكرها كما ان المجوهرات الخاصة بزوجته. يقدر تقدر بحوالي 500 مليون سنتيم ووثائق إداريه خاصة بمنزله. وبه اما المبلغ المالي فيقدر إجمالا ب 485 الف دينار و500 اورو و 400 دينار تونسي.

وصرح المدعو” أ.حمزه” أنه قام بسرقة مسكن الضحية رفقه شريكه “حمزه “. كما انه يعرف الضحية معرفة سطحية اذ سبق وان طلب منه مساعدة مالية مع اقتراب عيد الاضحى. غير انه لم يجده بالمسكن فراودته فكرة السرقة في اليوم الموالي. وفي حدود الساعه 1:30 تنقل مع حمزة و”ب.طلحه”. أين قاموا بتحطيم باب المدخل بالقوه باستعمال قلاع المسامير وتفتيش كل غرف.

كما قاموا بكسر مسجل الكاميرات الموجوده بالبيت والاستيل على المسروقات واخفائها باحدى البنايات المهجورة. مضيفا ان المسروقات تتمثل في بندقية والخراطيش وأجهزة إلكترونية. هواتف نقاله مبلغ مالي من العملة الوطنية والصعبة واكياس صغيره تحتوي على حلي و مجوهرات وجوزات سفر ووثائق اخرى، كانت بداخل الخزانه ، وفي اليوم الموالي توجه رفقه شريكه حمزة الى الجزائر العاصمة أين قاموا ببيع قلادتين بمبلغ 30 مليون سنتيم.

كما اكد المتهم “حمزة” مشاركته في السرقه رفقة ” أ.حمزة” بعد ما قاموا بتحطيم مدخل المسكن وكسر تسجيل كاميرات المنزل واحراقها. رفقة شريكه والاستيلاء على المسروقات.

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