أحكام من 10 إلى 15 سنة سجنا للإرهابي “أحمد التارقي” ورفقائه نفذوا عمليات إجرامية بصحراء مالي والنيجر

سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، عقوبات من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنًا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة، في حق 4 متهمين موقوفين، ينشطون ضمن الجماعة الإرهابية المنضوية تحت لواء الإرهابي المكنى “حاج عصمان البويديري ولد محمد” الناشطة بالصحراء الجزائرية والتابعة للتنظيم الإرهابي المسلح “نصرة الإسلام والمسلمين GSIM”.

حيث تواجد ضمن المتهمين فردين من جنسية مالية ونيجيرية، أما البقية فتنحدر أوصولهم من الصحراء الجزائرية من ولايتي إين قزام وتمنراست، تم توقيفهم تباعا بولاية تمنراست، في أعقاب عملية نوعية كللت بتوقيف الإرهابي المسمى ” ابن أجنة أحمد التارقي”، أحد عناصر ” حركة تحرير الأزواد”، مع استرجاع مركبة رباعية وكمية من لأسلحة والذخيرة الحيّة مخبأة بإحكام في الصحراء .

حيث أصدرت المحكمة قرارها القضائي، لمتابعة المتهمين كل من المتهم الرئيسي “ابن أجنة أحمد” البالغ من العمر 23 سنة. والمدعو “أبرزلغ موسى ” والمسمى “حاج عصمان بوجمعة” نيجيري الجنسية. والمدعو “فوغاس عبد الكريم” من صحراء مالي. بجناية بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم للخطر. وجناية الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن. جنحة حيازة أسلحة ممنوعة. وذخائر دون رخصة وجنحة حيازة مركبة مستوردة عن طريق التهريب.

كما جاءت طلبات النيابة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد في كل متهم، بعد مرافعة أدانت فيها الوقائع التي ارتكبها المتهمون. والتي اعتبرتها ذات الجهة القضائية ثابتة رغم تراجع المتهمين عن أقوالهم الأولية في الجلسة.

وبالعودة إلى وقائع القضية، فإن معلومة مؤكدة عملت عليها المصلحة الجهوية للتحقيق بتاريخ 2024/06/09 على مستوى مدينة تمنراست. كللت بإلقاء القبض على الإرهابي “أين أجنة أحمد التارقي”. أحد أفراد جماعة إرهابية مسلحة منضوية تحت لواء الإرهابي. المبحوث عنه المسمى “حاج عصمان البويدري ولد محمد” المكنى “أبو عصمان” ،

واستغلالا للمعلومات المقدمة من طرف المتهم “أحمد التارقي” تمكن رجال الأمن من توقيف ثلاث إرهابيين. ويتعلق الأمر بالمسميين “ابرزولغ موسی” و”حاج عمان بوجمعة” و “فوغاس عبد الكريم”. على مستوى بلدية أوتول بتمنراست على متن سيارة من نوع تويوتا. ومن استرجاع ستة أسلحة نارية كانت مخبأة بإحكام بصحراء سيلت تمنراست بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة الحية. متمثلة في 3 أسلحة نارية من نوع كلاشينكوف PMAK أرقامها التسلسلية ممحية، وسلاح ناري من نوع كلاشينكوف PMAK ، 3 أسلحة نارية من نوع ” كلاشينكوف”، 13 مخزن ذخيرة، 265 طلقة نارية عيار 7.6239شريطي. ذخيرتان يحتويان على (186) طلقة نارية عيار 547.62 جهاز راديو.

كما أسفرت عملية تفتيش منظومة معلوماتية المنجزة على هاتف الإرهابي”أحمد التارقي ” عن ضبط صور للمعني والإرهابي المسمى “حاج عصمان بو جمعة” حاملين أسلحة من نوع “كلاشينكوف”، بالإضافة الى صورة للمتهم تعرض فيها إلى طلق ناري على مستوى رجله اليسرى.

كما تم العثور على اتصالات ورسائل صوتية في تطبيقة ” واتاساب” المعرف بـ حمز البض ان فوعس ، تمت مع رقم أجنبي يستغله الإرهابي المسمى “حاج عصمان البويديري” المكنى “أبوعصمان”.

“حقيقة انخراط ” أجنة أحمد التارقي” في صفوف ” حركة تحرير الأزواد”

وكشفت التحقيقات القضائية وفقا لتصريحات المتهم الرئيسي “أبن أجنة أحمد التارقي”، المنحدر من من قبيلة “افوغاس” المتمركزة بصحراء البن إن قرام ، أن المعني التقى خلال منتصف سنة 2021 بقائد حركة ” تحرير الأزواد” السمى “عباس أغ انتلا” بصحراء البن مالي، رفقة مقاتلين آخرين كانوا على متن 3 سيارات من نوع “تويوتا ستايشن” اين عرضوا عليه الإنضمام إلى صفوف الحركة من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي فقبل بالعرض.

المتهم وبعد انخراطه في صفوف هذا التنظيم، تم نقله إلى معسكر التدريب الواقع بمدينة “كيدال” مالي، أين كان في استقباله المدعو “الشافعي” الذي قام بتسليمه سلاحا ناريا من نوع “كلاشينكوف”، وبعد 3 أشهر تنقل إلى إلى صحراء “تيناسكو ” بمالي رفقة 6 مجندين على متن ستة سيارات من نوع “تويوتا ستایشن ” حاملين الأسلحة نارية من نوع كلاشينكوف، في مهمة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيم الإرهابي داعش، حيث استمرت العمليات لحوالي 7 ثم عادوا إلى معسكرهم بمدينة “ابخر ابن” لإجراء تدريبات بدنية واستعمال مختلف الأسلحة.

وفي مهمة أخرى قام المتهم برفقة مرافقيه بوضع حواجز مرورية بتلك المنطقة للاستيلاء على الشاحنات المحملة بالمواد الخام التي تحتوي على معدن الذهب، ثم عاد المتهم إلى منزله بصحراء البن مالي وذلك تنفيذا لتعليمات المسمى “عباس اق انتلا” .

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان ينشط منذ سنة 2021، ضمن مجموعة إرهابية يقودها المسمى “حاج عصمان بويديري” المكنى “أبو عصمان ” التابعة للإرهابي ” عبد الرحمان “المكنى “زازا” أمير كتيبة “تينسكو مالي” التابعة للتنظيم الإرهابي المسلح ” نصرة الإسلام والمسلمين”، والمنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي “نصرة الإسلام والمسلمين GSI، كما تعرّف على كل من الإرهابي المكنى ” اسلمن” مالي الجنسية عنصر من التنظيم الإرهابي “نصرة الإسلام والمسلمين” بمنطقة “إيخرابن” يتعلق الأمر بالمسمى “منصوري نوح اسلمن ولد الطاهر” المكنى “مجاهد أمير”.

“المتهم يقرّ بحقائق خطيرة عن الإرهابي ” أبوعصمان”

وعن علاقة المتهم بالمسمى “حاج عصمان البويديري” المكنى ” أبو عصمان” التابع للتنظيم الإرهابي ” نصرة الإسلام والمسلمين”. فقد اعترف المعني أنه تربطهما علاقة مصاهرة، موضحا أن ” أب عصمان”. تمّ عزله من طرف قادة التتظيم الإرهابي”. بعد قيامه بعملية اختطاف واغتيال للمسمى ” حاج عصمان الهادي”. وذلك دون إذن من الإٍرهابي “عبد الرحمان” وهو ما جعله يفر برفقة عائلته إلى صحراء ” صوندا” النيجيرية والإستقرار بها. كونه أصبح محل بحث، وخلالها أصبح يترثد عابريها لقطع طريقهم تحت التهديد بالسلاح ، كما كان يتولى حماية مهربي المخدرات. المتوجهين من الحدود المالية غربا إلى الحدود الليبية.

