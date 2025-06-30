أحكام تصل إلى 10 سنوات سجنًا لعصابة “حشيشة” حاولت إغراق براقي بالإكستازي

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء، اليوم الاثنين عقوبات متفاوتة تصل الى 10 سنوات سجنا نافذا، في حق 5 متهمين موقوفين. لضلوعهم في قضية تتعلق بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات الصلبة من نوع “إكستازي “.

وكلّلت عملية توقيف المتهمين بحجز 9102 كبسولة كانت موضوعة تحت مقعد سائق مركبة من نوع “فيات دوبلو “. تم اقتناؤها مقابل مبلغ 1 مليار سنتيم من تاجر مخدرات يدعى “ص. محمد إسلام” المكنى “حشيشة”. إذ تم إحباط صفقة بيع هذه السموم بعد معلومات مؤكدة وردت مصالح الأمن ببراقي، شرقي العاصمة.

وقائع القضية

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 11-02-2024 بوُرود معلومات إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن براقي. مفادها أن شخصًا مشبوهًا، صاحب مركبة من نوع “فيات دوبلو”، بصدد إبرام صفقة لشراء وبيع المخدرات. وعليه، تم الترصد للمشتبه فيه، ليتم توقيف مركبة يقودها المسمى “ب. صالح الدين”. وعند تفتيش المركبة عثِر تحت المقعد الخاص بالسائق على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” داخل كيسَين بلاستيكيّين قدرها 9102 قرص، ومبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم.

وعند سماع المعني “ب.صالح الدين” صرّح بأن كمية المخدرات المحجوزة ملكٌ للمسمى “ش. عبد الوهاب”. موجهة للمتاجرة من قبل هذا الأخير مقابل مبلغ مالي قدره 2000 دج للقرص الواحد. مضيفاً أن دوره يقتصر على نقل المخدرات بواسطة المركبة التي تعود ملكيتها للمسمى “ش.عبد الوهاب”.

هذا الاخير يقوم بالمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بكميات جد معتبرة عبر كامل إقليم ولاية الجزائر. ومصدر تموينه بالمخدرات شخص يكنى “حشيشة ” ينحدر من بلدية دواودة.

ومواصلةً للتحقيق، تم سماع المتهم الثاني “ش. عبد الوهاب” الذي صرّح بأن كمية المخدرات المضبوطة داخل مركبته ملكٌ له، اشتراها من المسمى “ص. محمد إسلام” المكنى “حشيشة”. مقابل مبلغ قدره مليار سنتيم. هذا الأخير يقوم بالمتاجرة بالمخدرات مع شخص يكنى “ر.تشابيلا”. كما تعامل مع المسمى “ص. محمد إسلام” خمس مرات. كل مرة يشتري من عنده 5 آلاف قرص من نوع إكستازي. والمبلغ المالي المضبوط بحوزته والمقدر بـ 15 مليون سنتيم من عائدات بيع المخدرات الصلبة.

وفي إطار التحقيق أيضا، تم سماع المتهم الثالث “ع. سمير” الذي نفى علاقته بارتكابه الوقائع، مصرّحًا بأنه لا تربطه أيّ علاقة بالمخدرات المضبوطة. مؤكدًا أن المسمى “ش.عبد الوهاب” هو الذي يقوم ببيعها مقابل مبلغ مالي قدره 2000 دج للقرص الواحد، وأن المبلغ المالي المقدر بـ 30 مليون سنتيم ليس من عائدات المتاجرة في المخدرات.

اقتناء الكمية مقابل مليار سنتيم

المتهم الرابع المسمى “م. حسين” أكد تصريحات المتهم “ع.سمير”، وأضاف بأنه يجهل مصدر حزمة المخدرات الصلبة من نوع كوكايين المضبوطة بحوزته.

وتنفيذا لتعليمة نيابية تم تفتيش مسكن المسمى “ش. عبد الوهاب” حيث تم العثور على كمية من الأغلفة البلاستيكية شفافة اللون تستعمل في تغليف صفائح المخدرات.

كما كشفت الخبرة الإلكترونية المنجزة على هاتف المتهم ع. ريان يوسف”، من خلال معاينة عبر تطبيق GUALERIE، تم تسجيل فيديو ملتقط من طرف المتهم “ش. عبد الوهاب” يظهر من خلاله وهو يقوم بعرض صفيحتين كبيرتين على شكل مستطيل من المخدرات الصلبة إكستاري مدوَّنة بها علامة العدد 1000، للبيع بطريقة غير مشروعة.

ولدى استجواب المتهمين في الجلسة، تراوحت تصريحاتهم بين الإنكار والاعتراف، إذ أنكر المتهم “ع. ريان يوسف” الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا. وصرَّح بأنه لا يعرف باقي المتهمين. ولم يسبق له أن التقى بهم أو تعامل معهم. وفي ما يخصّ المتهم شريفي عبد الوهاب، صرّح بأن أول مرة شاهده فيها كانت أمام مصالح الضبطية القضائية. أما في ما يخص المتهم “ص.إسلام “المكنى “حشيشة”، فلا يعرفه ولم يسبق أن التقاه بالمرة، مستغربا أمام القاضي سبب إقحامه في القضية.