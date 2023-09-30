أحلامي الوردية أفل بريقها من أولى سنة زواج… بسبب تأخر نصيبها أخت زوجي تهدد استقراري

سيدتي، ليس لي بعد الله إلا أنت فقد ترددت كثيرا قبل أن أتواصل معك وأحاكي ما يخالج صدري من هم أطبق على أنفاسي.

سعدت كثيرا للزواج من الرجل الذي همت به، إنسان لم يخلف وعده لي حيث أنه رفع هامتي. بين أهلي وعشيرتي وتوجني أميرة على عرش قلبه وبيته. من جهتهم أحبني والدا زوجي وفرحا بي وجعلاني أحيا بينهم كواحدة من بناتهم. سرت أيامي الأولى طيبة جميلة كحلم سرمدي، لكن سرعان ما إنقلبت الأمور رأسا على عقب.

تتساءلين عن السبب سيدتي، فأخبرك أن الأمر متعلق بأخت زوجي الكبرى التي تعانق خريفها الخامس والتي لم يكتب لها الزواج. إنسانة لطالما غمرتني بنظرات غريبة لم أتمكن من إيجاد تفسير لها، أجدها تتربص بي في كل أرجاء البيت. وتترصد خطواتي كمن يريد أن يمسك عليّ شيئا. في البدء فسرت الأمر على أنني وافدة جديدة على المنزل الكبير الذي يحتضن كل الإخوة بزوجاتهم. إلا أنني سرعان ما إقتنعت بأنها تقصد تصيّد أي عثرة لي ومنحها بعدا أكبر مع حماي وحماتي.

تصوري سيدتي أنني تفاجأت بها ذات يوم تحدث حماتي عن أنني لا أؤدي واجباتي المنزلية على أحسن وجه. ناهيك عن مرة تفاجأت بها تدخل غرفتي وأنا في المطبخ لتفتح دولاب ملابسي وتعبث فيه. واجهتها بالأمر فتفاجأت بها تخبرني أنها في بيت أهلها ومن أنها حرة تتصرف كيفما تشاء وبالطريقة التي تحلو لها.

أنا طيبة ولا أمثل دور الصالحة

الأمر إنقلب ضدي لما وجدت أخت زوجي تشير إلى زوجي ووالديها من أنني أبيت سيء النوايا لأهل البيت. ومن أنني لست بقدر مستواهم في الطيبة والتعامل. حيث أكدت للجميع من أنها تعرف سجيتي وتركيبتي. ومن أنني أمثل دور الصالحة بينما أنا لست كذلك.

صحيح أن والدا زوجي وحتى زوجي خجلوا من تصرفها وأعربوا عن أسفهم تجاه ما تقدم عليه إبنتهم. معللين أن الأمر لا يعدوا إلا أن يكون غيرة منها بسبب تأخر نصيبها. إلا انني سيدتي لم أتمكن من إستيعاب ضغط سيخيم على حياتي في أولى بداياتها. فلا هو بمقدوري أن أحيا في بيت أخر بسبب التقاليد وأعراف أهل زوجي التي تملي علينا البقاء نحن الكنات تحت سقف واحد. ولا هو بمقدوري كبح جماح غيرة مرضية وحالة نفسية لم أحسب لها أي حساب.

أنا في حيرة من أمري سيدتي، فكيف لي أن أصبر وأنا في أولى سنة زواج. خاصة وأنني أرى أن أحلامي الوردية تأفل يوما بعد يوم؟

ل.شيماء من الوسط الجزائري.

الرد:

هوّني عليك بنيتي، وتيقني من أن في غياهب كل ظلمة نور سينبلج وينجلي بعده فرج من الله وفتح قريب. من المؤكد أن تجد الفتاة حديثة العهد بالزواج نفسها أمام العديد من المشاكل والعقبات. التي تعترضها في السنوات الأولى من الزواج، حيث انه عليها أن تتسم بالنفس الطويل. لتتمكن من معالجة أمورها والتأقلم مع ظروفها المعيشية الجديدة. ومن جهتك أنت وبعد أن حباك الله بزوج صالح وحماة وحما عوضا والديك في عش الزوجية. وجدت أخت زوجة أقل ما يقال عنها أنها تحيا فراغا لا يعلم به إلا الله ما جعلها تنصرف عن الجميع وتصبّ إهتمامها عليك أنت الوافد الجديد.

حب واحتواء والديها زاد الامر تعقيدا

ثقي بنيتي أن أي فتاة على وجه الأرض تتمنى أن يكون لها حظ ونصيب لتحيا مع شخص تحبه ويقدرها تحت سقف واحد. تمارس الأمومة وتكون سيدة متربعة على قلب زوجها، وهذا للأسف ما حدث مع أخت زوجك. التي لم يكفها أنها لم تحظى بهذه الحضوة بمشيئة من الله، إلا أن الأمر زاد تعقيدا وهي ترى أن حتى والديها. إلتفا حولك ومنحاك من الحب والإحتواء الكثير، كل هذا دفعها لأن تحاول شد الإنتباه. إليها بتشويه سمعتك نوعا ما، ولفت الإنتباه إليها .وحتى تسلمي من أذى هذه الإنسانة التي أحس بأنها تحيا عقدة نفسية صعبة. عليك أختاه أن تتقربي منها وتصادقيها وتجعليها محور إهتمامك حتى تمتصي. كل تجهم منها وكل غطرسة بإمكانها أن تعكّر صفو حياتك الزوجية في أولى أيامها.

إحمدي الله أختاه أنك وجدت الحنو والدنو من والدا زوجك ورفيق دربك. حيث أنه كان بمقدور الجميع أن يقفوا ضدك ويصنعوا من الحبة قبة ويجعلوك في موقف المنهزمة. هي الظروف التي حتمت عليك هذا الأمر فلا تقفي حيالها بطريقة إنهزامية وليكن لديك. من الأفكار في التعامل الطيب ما يجعلك تخرجين من هذا المشكل بأقل الأضرار.

هذا ما يمكنني قوله بنيتي،ولتنعمي بما لديك من جميل ولتركني المشين منه. على رف الأمور التي تستهجنينها وفقك الله إلى ما هو خير لك.

ردت “ب.س”