أحلام الإماراتية تتنازل عن أجرها في “موازين” لهذا السبب

تنازلت الفنانة الإماراتية أحلام عن أجرها في مهرجان “موازين” بالمغرب.

ونشرت أحلام بيانا على “الإنستغرام” قالت فيه: “جمهوري الحبيب أهلي وناسي في المغرب في داخلي غصّة وإحساس بالتّعاطف لأحد له مع مطالبكم”.

والتي عبرتم عنها وبقوة في مقاطعة حضور مهرجان موازين وهذا حق من حقوقكم للتعبير عن آرائكم.

ولكن كمطربة أعتبر نفسي مغربية لأنكم أول جمهور استقبلني واحتضني، لا يمكن أن أرفض أي دعوة تتاح لي. فيها فرصة اللقاء مع حبايبي والداعمين الأوائل لي وكما أحترم التزاماتي المهنية واعتبر المهرجان العالمي “موازين”. كمهرجان ثقافي وإنساني بل ومشجّع للسيّاحة في المغرب”.

وتابعت: “ها أنا أساهم معكم بالتنازل عن أجري بالكامل في” موازين” كدعم مني وتعبيرًا عن صدق محبتي لكم وفقط.

لقائي بالجمهور المغربي الحبيب هو الأجر الحقيقي الذي سأتقاضاه لقائكم يعيد إلىّ سنوات مضت احتضنتوني فيها. وساعد الجمهور المغربي في صناعة نجوميتي على مستوى الوطن العربي وهذا لا يمكن أنساه ما حييت.

انتظركم جميعًا تعالوا ووصلوا صوتكم من خلالي بانتظاركم حبايبي جمهوري الغالي “.

وأضافت: “بعد غد أشدّ رحالي أنا وعائلتي إليكم بل وشديت رحالي لأهلي وناسي في المغرب”.

وتابعت: “جيت المغرب لأعلو قدرًا بلقاء الشعب الذي لم يخذلني يومًا منذ بدايتي عاش المغرب وشعبه”.

“علمًا بأن أجري سيكون بالكامل وتحت إشرافي لجمعيات إنسانية بالمغرب وهذا سيكون دائمًا وأبدًا.. أودعكم”.