فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها بفيديو عفوي من حياتها اليوميّة مع ابنها “فاهد”.

وبدت أحلام في الفيديو، وهي تعمل على إيقاظ فاهد الذي كان غارقا في نوم عميق وتأخّر على المدرسة.

وهدّدت أهلام ابنها بتصويره على أحد شبكات التواصل الإجتماعي، فما كان منه إلاّ أن سارع بالنهوض وترك الفراش.

واختتمت أحلام الفيديو بزغرودة، لأنّها نجحت في مسعاها.

يُشار إلى أنّ أحلام، منشغلة حالياً بتصوير موسم جديد من برنامج “ذا فويس” إلى جانب إليسا ومحمد حماقي وعاصي الحلاني.

ويتوقّع الكثير أن يكون الموسم الحالي، صاخباً بوجود أحلام وإليسا فيه.