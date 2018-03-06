أحلام “باريس” تصطدم بواقعية “مدريد”

سيكون ملعب “حديقة الأمراء” مسرحا سهرة اليوم لقمة مباريات العودة لحساب الدور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا، أين يستضيف باريس سان جيرمان نادي ريال مدريد.

مباراة الذهاب كانت انتهت لصالح الملكي بنتيجة 3-1 وهو الأقرب للمرور للدور المقبل.

زيدان أكد في ندوته الصحفية، أنّ المباراة ستكون صعبة والتأهل أيضا سيكون صعبا، لكن لديه التوليفة اللازمة للإطاحة بباريس.

كما أن عودة كل من مارسيلو، كروس، مودريتش من الإصابة وكرفخال من الإيقاف ستجعل الريال أقوى.

وأبدى سيرجيو راموس قائد الملكي، أنّ فريقه سيقاتل في كل مباراة لكي يحقق اللقب للمرة الثالثة.

ففي حالة إقصاء ريال مدريد سهرة اليوم يكون قد أنهى موسمه صفر اليدين.

من جهة أخرى، باريس سان جيرمان يبحث عن تحقيق “ريمونتادا” تاريخية من دون نجمه البرازيلي نيمار.

البرازيلي سبب صداعا للمدرب إيمري بغيابه، أين سيعتمد المدرب الإسباني على نجم مدريد السابق أنخل دي ماريا.

في حين كل من كليان مبابي وإديسون كافاني عازمان على هز شباك نافاس وقيادة الفريق للدور المقبل.

كما أن جمهور “البياسجي” سيشجع فريقه وكأنها مباراة “حياة” أو “موت” على حد تعبير “الألتراس”.