أحلام تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا وهذه حالتها الصحية

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، أنها حصلت على جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك، في نطاق البرنامج الوطني لاستخدام لقاح “كوفيد-19” في الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها على “تويتر” أثناء حصولها على جرعة أولى من اللقاح، وكشفت أنها ستتلقى جرعة ثانية بعد شهر من تاريخ الجرعة الأولى.

وبعد مرور 3 أيام على تلقي اللقاح، حرصت أحلام على طمأنة جمهورها بعد تجربتها للقاح، وأكدت أن صحتها جيدة.

وكتبت الفنانة: “اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي اخذته لكوفيد 19 الحمد لله كل شي ممتاز وانا مرتاحة جداً”.