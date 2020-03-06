أحلام تحيي حفل زفاف الأميرة عنود آل سعود

أحيت النجمة الإماراتية أحلام، أمس الخميس، حفل زفاف الأميرة العنود آل سعود.

وعلقت أحلام على انستغرام “تشرفت بإحياء حفل زفاف أميرتي الجميلة العنود آل سعود”.

وأضافت “كانت ليلة ولا أجمل، تحمل كل الحب والفرح ودائماً أيامكم سعادة وأتمنى ان أكون اسعدتكم مثل ما اسعدت بوجودي بينكم”.

وقالت “شكراً لأخي وصديقي الصدوق الغالي راشد السعيد اللي دائماً وجوده في اي حفل يعني ترتيب ملكي من الالف الى الياء، شكراً من القلب والشكر لمدير اعمالي في الحفلات نايف اليوسف، واختي وصديقتي مها الحاج وشكراً لكل الجنود المجهولين واولهم عامر الحاج”.