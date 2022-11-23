أحلام تسخر من ميسي: متوفر للبيع على بوتيكي!

أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام، العديد من التغريدات مع فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في أولى مبارياته ضمن مونديال قطر 2022.

وعبرت الفنانة عن سعادتها الكبيرة بهذا الفوز الثمين، للأخضر السعودي على المرشح الأول للضفر بكأس العالم 2022.

وتفاعلت الفنانة مع فوز الأخضر، ساخرة في تغريدة طريفة من نجم المنتخب الأرجنتيني ليونال ميسي.

ونشرت أحلام صورا على صفحتها بتويتر منها صورة لمييسي وعلقت: “ميسي متوفر حاليا في بوتيكي في بوتيكات، اضغط الرابط”.

وتفاعل متابعو الفنانة بشكل كبير مع هذه التغريدية، خصوصا منهم مشجعي الأخضر السعودي.

ونشرت تغريدة ثانية قالت فيها إنها تراجعت عن شراء ميسي بعد فوز المنتخب السعودي.

وظهرت أحلام الشامسي مع زميلتها أصالة نصري في السعودية، وتسألها الأخيرة: “أحلام، هل صحيح أنّك اشتريت ميسي؟”، لتردّ عليها أحلام بأنها غيّرت رأيها وعرضته للبيع.

وكتبت أحلام في تغريدة أخرى: “من يومين وانتوا اشتري ميسي اشتري ميسي، ليش اشتريه وهو بيلعب مع السعوديه عطيته اغنيه هديه بس للفوز جينا مقبلين.. خلاص بتصل له وبطيب خاطره بكلمتين لاتحاتون.. الله يهداه من قال يلعب مع السعوديه اللي يلعب مع السعوديه يكون هذا حاله”.