أحلام تشتم أصالة و تصفها بـ”الثعبان”!!

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام سبب خلافها مع المطربة السورية أصالة، و لماذا أخرجتها من مختلف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

و قالت الفنانة الإماراتية عن سبب “البلوك” الذي أعطته للفنانة أصالة، موجهة لها الحديث:”هو حجمك عندي أنا بلوك.. خلصنا”.

وقالت أحلام:”أنا ما بحب المنافقين في حياتي.. نقطة آخر السطر، ليش بدي أعمل متابعة لشخص يقول في كل الإعلام إني أحرض أحد ضدها، وهي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام”.

وتابعت الفنانة: “أصالة بتعمل مثل الثعبان، تقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية تحرضها علشان تهاجمني، ومن المعروف أن فجر السعيد هي توأمي”.

وأضافت:”أنا على الأقل أجرأ منك، لأن أنتي تقول للجمهور يلا اشتموا أحلام، لأنها تحرض الناس دي”.

وأعلن بعض النشطاء على الانستغرام تأييدهم لموقف أحلام وهجومها على أصالة.

فيما هاجم البعض الآخر أحلام بشدة، وانتقدوا هجومها الذي وصفوه بالغير مبرر على أصالة موجهين لها شتائم.