أحلام تعود بـ91 حقيبة من إسبانيا وتستعرض طائرتها الفارهة

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بمقطع فيديو كشفت فيه عن عدد الحقائب التي جلبتها معها من إسبانيا.

كما أظهرت الفنانة، الجزء الداخلي من طائرتها الخاصة التي بدأت تزداد فخامة ورحابة.

وظهر في الفيدو، زوج أحلام الشامسي وهو يقول، ذهبنا بـ21 حقيبة وعدنا بـ 91 حقيبة. لترد عليه أحلام بالقول: “91 حقيبة فقط؟”.

ونشرت الفنانة أحلام الشامسي، الفيديو، عبر حسابها الشخصي على سناب شات .

وخلال الفيديو، تم الكشف من الداخل عن أناقة وفخامة الطائرة وأثاثها وألوانها وشكل المقاعد.

كما أظهر الفيديو أماكن داخل الطائرة للراحة وغرف النوم. بالإضافة إلى الأطباق التي تتنوع فيها الأنواع.

وعبرت أحلام الشامسي عن حبها لهذه الطائرة لأنها كانت تستخدمها منذ 9 سنوات وقالت: “هذه من أروع الطائرات التي حلقتها في حياتي. إذا كنت تتذكر عندما ذهبت إلى دبي أوبرا. فقد استخدمت هذه الطائرة ولاحظت أنهم يستخدمون نفس الطائرة منذ ما يقرب من 9 سنوات “.

وتابعت: “معظم رحلاتي الطويلة على هذه الطائرة هي أنا وعائلتي وأبو محمد الغالي”.

مقطع الفيديو هو واحد من مجموعة مقاطع فيديو شاركتها الفنانة الإماراتية مع الجمهور خلال رحلتها مع زوجها أو شراء الهدايا أو قضاء الوقت معًا.

وقضت الفنانة أحلام فترة راحة من عملها حيث تحب أن تقضي الإجازة الصيفية في إيطاليا مع زوجها مبارك الهجري.