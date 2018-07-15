أحلام تكشف عن عمليات تجميل أنفها وشفتيها

كشفت النجمة الاماراتية أحلام عن إجرائها لعدّة عمليات تجميل، ونشرت أحلام فيديوهات عبر حسابها على انستغرام.

ظهرت فيهما وهي تتحدّث عن التعديلات التجميلية التي خضعت لها.

حيث كشفت في الفيديو الأوّل، عن حقنة هي سرّ أنفها الجميل بعيداً عن العملية التّجميلية.

وفي الفيديو الثاني، قالت إنها لا تحقن الفيلر في شفتيها بل تلجأ إلى حقن الفيتامينات والمركبات المفيدة خصوصاً فيتامين E.