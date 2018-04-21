أحلام تهاجم “الموريكس دور”..”يا عيب الشوم عليكم”!!

شنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي هجوما عنيفا على إدارة حفل “الموريكس دور” في دورته الـ18، الذي أقيم بكازينو لبنان في بيروت.

وذلك بسبب تصنيف أغنية “هلا بالخميس” للمغني السوري “معن برغوث”، كأفضل أغنية خليجية لعام 2017، وهو ما لم تهضمه أحلام.

ونشرت أحلام سلسلة من التغريدات على صفحتها الرسمية على تويتر، مدافعة عن الأغنية الخليجية قائلة :

“يقولك في الموريكس دور فازت أغنية هلا بالخميس لمطرب سوري بأفضل أغنية خليجية ، عن جد يا عيب الشوم عليكم!”

وأضافت :”الأغنية الخليجية هي الأغنية الأولى عربياً وبلا منافس كلاماً ولحناً وطرباً وفناً، وإذا السياسيين وغيرهم غنوها فمش كل شي بيقولونه السياسيين زين بلغتنا الخليجية”.

وكتبت أحلام تغريداتها تباعا على صفحتها الرسمية على “تويتر”، أين تفاعل معها محبوها ووافقها الكثيرون الرأي،

كاشفة أن مشكلتها ليست مع الفنان أو مع الأغنية، وإنما اعتراضها عن أغنية “هلا بالخميس” كأفضل أغنية خليجية لعام 2017.

كما أكدت أحلام، أنها كانت من بين المدعوين إلى الحفل، لكنها اعتذرت عن حضوره لانشغالها بارتباطات أخرى.

ونشير أن المغني السوري “معن برغوثي” صاحب أغنية “هلا بالخميس” التي لاقت رواجا واسعا حصد جائزة عن أفضل أغنية خليجية.

وأفضل مغن عربي صاعد لعام 2017.

وأقيمت فعاليات الدورة الـ18 لحفل “الموريكس دور”، الخميس الفارط، بكازينو لبنان بالعاصمة اللبنانية بيروت.

أين حصد مغنون وممثلون ومخرجون، من لبنان والعالم العربي، جوائز “الموريكس دور” لعام 2017-2018.