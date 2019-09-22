أحلام توجه ضربة قاضية لراغب علامة.. شاهدوا مفاجأتها الصادمة

بدأت المنافسة بقوة بين أعضاء لجنة تحكيم برنامج “the voice”، خاصة بين الفنانة أحلام وراغب علامة، في أولى حلقات هذا الموسم، أمس السبت.

ووجهت الفنانة أحلام ضربة قاضية لراغب علامة، من خلال منحه “بلوك”، لكي تقتنص المتسابق السعودي، إبراهيم مشولي.

وأبدع المتسابق السعودي، في أولى حلقات البرنامج، وحاز على إعجاب المدربين الأربعة.

ولكن أحلام فاجأت الجميع، وضغطت على زر “البلوك” ضد راغب علامة، مما يعني عدم قدرته على ضم المتسابق لفريقه.

واختار المتسابق السعودي، الانضمام لفريق أحلام، والتي أشعلت المسرح باحتفالها وسعادتها بهذا النصر على زملائها في لجنة التحكيم.

وفي رد على “بلوك” أحلام، توعد راغب علامة، بأنه سوف ينتصر عليها في الحلقات القادمة.

وزر “البلوك”، هو إضافة جديدة للبرنامج في موسمه الخامس، والذي يستطيع الحكام استخدامه لمرة واحدة فقط، من أجل منع زملائهم من الظفر بالمواهب.

وبدأت أولى حلقات “the voice”، أمس السبت، وكانت البداية قوية، مما يؤكد تصريحات حكام البرنامج، والذين أكدو أن هذا الموسم سيكون مميزا.

ويشارك في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج “the voice”، كل من أحلام وراغب علامة ومحمد حماقي وسميرة سعيد.