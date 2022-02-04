قناة النهار أحلام توفر فحوصات طبية بـ 500 دج تخفيفا لمعاناة المرضى بقلم قناة النهار نشر في 04 فيفري 2022 - 22:18 مجتمع شارك غرِّد أرسل 81 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: ارتفاع الحرارة وشح الأمطار.. موجة جفاف عالمية والجزائر معنية رابط دائم : https://nhar.tv/Wvtqj اقرأ أيضا هل يحسن الجزائري فك شيفرات "كشف الراتب" ؟ قناة النهار 02 فيفري مناصر يوجه رسالة لبلماضي ورفقاء محرز..بالاكو تشربو حليب البوجغللو والفكرون قناة النهار 19 جانفي رئيسة مخبر بمعهد باستور/ كورونا..هكذا يتم الكشف عن المتحورات قناة النهار 03 فيفري أجواء باردة دون الصفر في المناطق الداخلية قناة النهار 28 جانفي بجاية.. عائلات قاطنة بحي الشيخ تطالب بترحيلها إلى سكنات لائقة قناة النهار 26 جانفي جولة في أسواق التجزئة .. خضر تواصل أسعارها الإرتفاع وأخرى تستقر قناة النهار 25 جانفي صريح جدا: هذه هي أكثر كلمة يستعملها الجزائريون في حياتهم اليومية قناة النهار 21 جانفي تغيير الكمامة يوميا هل يقي من الإصابة بكورونا؟.. الأطباء يوضحون قناة النهار 28 جانفي محرز يلبي رغبة مناصر كاميروني من ذوي الإحتياجات الخاصة قناة النهار 19 جانفي "سطيف: إحدى ضحـايا الحريق ..طفلة عثر عليها داخل "برميل بلاستيك قناة النهار 02 فيفري