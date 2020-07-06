أحلام عطال باللعب مع الكبار تتبخر

تبخرت أحلام الدولي الجزائري يوسف عطال، بتغيير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما أغلقت عليه جميع الأبواب من طرف نيس.

وأوضح الرئيس جون بيار ريفار، والمدرب باتريك فييرا، في تصريحات سابقة، بأنه فكرة بيع عقد الظهير الأيمن غير مطروحة تماما.

وكان الرجل الأول في الطاقم الفني لـلعقبان، قد أكد بأن نجمه الصاعد مُستمر في الفريق، خاصة بعد ترسيم عودته لمنصبه الأصلي.

يُشار بأن مُحارب الصحراء، أكد في آخر خرجاته السابقة بأنه يُؤمن بالقضاء والقدر، ولن يستعجل أي خطوة بخصوص مُستقبله الإحترافي.