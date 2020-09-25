أحلام: علمتني أزمة كورونا الكثير

شكرت الفنانة الإمارتية “أحلام الشامي” فيروس كورونا في اخر منشور لها على صفحتها الرسمية على الانستغرام.

وحسب النجمة الإماراتية فإن أزمة فيروس كورونا جعلتها تعيد حساباتها فى أشياء كثيرة، مؤكدة أنها تعلمت من هذه الأزمة الكثير.

وكتبت احلام على حسابها الخاص على موقع “إنستغرام” “ولله الحمد سنتذكر هذه السنة الصعبة التى نمر بها.. إنما أسأل الله أن تكون ذكرى فقط نحكى بها للأجيال القادمة بأن اجتاح عصرنا فيروس اسمه كورونا وجعلنا نختبئ فى بيوتنا خوفاً أن نصاب به نحن وأولادنا جعلنا ليس فقط نعيش فى الحجر إنما جعلنا نتفكر في أشياء كثيرة كانت تغيب عنا وجعلنا نعيد حساباتنا فى أشياء كثيرة نعم وتعلمنا من هذا الفيروس الكثير وسيبقى ذكرى”.

وتابعت: “الله تعالى وهبنا نعما كثيرة وأشياء جميلة تستحق أن نحيا من أجلها الحمد لله أولاً وأخيراً وشكراً كورونا تعلمنا منك الكثير ف مدرسه الحياة اهم مدرسة”.

وفى سياق آخر كشفت أحلام تفاصيل ألبومها الجديد، مؤكدة أن انتشار فيروس كورونا تسبب فى وقف العمل على ألبومهاالجديد.

حيث كانت طيلة الأسابيع الماضية ملتزمة بالحجر المنزلى، وبالتالى لم تتمكن من زيارة الاستوديو لاستكمال تنفيذ الأغنيات الجديدة.