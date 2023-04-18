قناة النهار أحلام قواسمي: أنا نحب الغناء وهو أقرب إلى قلبي من التمثيل والإعلام بقلم النهار أونلاين نشر في 18 أفريل 2023 - 02:03 شارك غرِّد أرسل 18 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6JsId برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا رغم الصيام.. شباب يجتهدون لكسب الرزق الحلال عبر حقول "الجلبانة" قناة النهار 10 أفريل النهار تقضي يوما رمضانيا مع عائلة بلعباسية قناة النهار 29 مارس رمضان مع هشام Cook / 👨🍳😋 كبدة مشرملة وكورني محشيين بموس التونة قناة النهار 31 مارس رمضان vlog / شاربات بوفاريك قناة النهار 10 أفريل النفس و الصيام : هل مانزعم فعله هو حقا ما نفعله؟ قناة النهار 04 أفريل نوال زعتر ترد على رشدي.. "يحبوني لأني قبيحة" قناة النهار 06 أفريل جمعية "أضواء رايتس" تنظم إفطارا جماعيا على شرف الطلبة الأفارقة قناة النهار 12 أفريل تصريحات المواطنين حول شراء ملابس العيد قناة النهار 13 أفريل فيصل من فرقة إيوال: هدف فرقتنا هو إيصال موسيقانا إلى كل العالم لهذا نعمل مع فنانين عالميين قناة النهار 05 أفريل محمد علال يشيد بالمشوار الفنّي للفنانة بيونة قناة النهار 31 مارس