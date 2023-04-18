قناة النهار أحلام قواسمي: لن أسجل أغنية حتى أكون راضية عليها ولازم تكون خاصة بي وحصرية بقلم النهار أونلاين نشر في 18 أفريل 2023 - 02:06 شارك غرِّد أرسل 28 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/iQgVS برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا رجال صدقوا / البطل العربي أحمد بن فضلان قناة النهار 12 أفريل رحيم : نعذر المخرج مزاحم.. قناة النهار 07 أفريل سرّ نجاح الفنانة بيونة.. قناة النهار 31 مارس خبز الفران.. خبز تقليدي تسترزق منه العائلات خلال شهر رمضان قناة النهار 05 أفريل "أم الخير: "بديت من الإذاعة وبعدها إلتحقت بالمسرح قناة النهار 29 مارس "سلام بطل "بنت البلاد" .. "راني فرحان بالإنتاجات هذه السنة قناة النهار 13 أفريل الكوكي: حظوظ الأندية في الدور الربع نهائي متساوية نظرا لتقارب المستوى قناة النهار 31 مارس فرقة "djmawi africa" يكشفون عن أفضل حفلاتهم عبر العديد من دول العالم قناة النهار 08 أفريل كنزة موسوس: تعرضت للظلم في مسيرتي الإعلامية وهذه رسالتي لمن ظلمني قناة النهار 14 أفريل محمد علال: هناك تكثيف للعنف في الأعمال الدرامية قناة النهار 03 أفريل