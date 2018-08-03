أحلام مستغانمي تحترم ديغول وتكره ساركوزي

أعربت الروائية الجزائرية “أحلام مستغانمي”، اليوم الجمعة، عن إعجابها بالرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول.

وأضافت مستغانمي في تغريدة لها عبر “التويتر”، أنها تحترم ديغول لشهامته السياسية التي كانت تطبعه.

وقالت أحلام: “بعيدا عن العداوات التاريخية، أحترم ديغول للشهامة السياسية التي كانت تميّزه، ولفصاحته، وشجاعته، ولأن صورة بلاده كانت تعنيه في كل تفاصيل حياته..” .

في المقابل، إتهمت الأديبة، الرجل الأسبق في قصر الإليزيه، “نيكولا ساركوزي”، بسوء الأخلاق وضعفه سياسيا وشخصيا.

وقالت مستغانمي : “أمّا الأسوأ أخلاقيا و سياسيا و شخصيا فكان دون منازع ساركوزي !”.