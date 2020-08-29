أحلام مستغانمي ترد على مُنتقدي ڤندورتها القسنطينية

ردت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، على كل الذين انتقدوها بسبب ظهورها المتكرر في كل المناسبات بالقندورة القسنطينية فقط.

واتهمت الروائية بالجهوية خاصة وأنها من مدينة قسنطينة، وقندورة الفرقاني كما تعرف، من مدينة الجسور المعلقة.

وكتبت صاحبة “الأسود يليق بك”، بعدما نشرت صور لها بالبلوزة الوهرانية على حسابها الخاص على الانستغرام :” أحبتي الذين يعاتبونني لأنني لم أرتد زيا من الغرب الجزائري، هذه أنا بالبلوزة الوهرانية خلال دعوة أقامتها سفيرتنا سنة 1995، أحببت كثيرا هذا الثوب الذي أوصت أمي خياطة بتصميمه، كان ثوبا أبيض مزيّنا باللؤلؤ في صدره”.

مضيفة بعدما وضعت صورة ثانية بنفس البلوزة، كما تدعى في الباهية وهران: “هكذا كانت البلوزة الوهرانية، وكنت ألبسها مع أساور وعقد من اللؤلؤ ومع محزمة اللويز الذهبية القسنطينيّة التي أعطتني إياها أمي رحمها الله.”

تجدر الإشارة إلى أن الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي وعدت برواية جديدة في الأيام القادمة، دون أن تقدم أي تفاصيل عنها.