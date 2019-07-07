أحلام مستغانمي تشجع الخضر بطريقتها

نشرت الكاتبة أحلام مستغانمي تغريدة لافتة تشجيعا لفريق الوطني قبل مواجهة غينيا.

وأرفقت الكاتبة تغريدتها على تويتر، صورة لحفيدها بزي المنتخب الوطني وقد التحف علم الجزائر.

وكتبت مستغانمي تقول: ترددت في نشر صور حفيدي الله يحميه.. منذ البارحة نعيش حالة استنفار في البيت، أعلنها مالك الذي نام واستيقظ مرتديا زي الفريق الجزائريّ، في انتظار مباراة اليوم الذي تلعب فيه الجزائر ضد غينيا. كيف يولد الذكور بهذا الهوس الكرويّ ؟! كلّنا انتظار.. “جيبوها يا الاولاد جيبوها!”.