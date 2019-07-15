نشرت الكاتبة الجزائرية، “أحلام مستغانمي”، صورة لحفيديها، عبر “تويتر”، وهما يرتديان الألوان الجزائرية، احتفالا بفوز المنتخب الجزائري لكرة القدم، على نظيره النيجيري، مساء أمس الأحد، وتأهله للدور النهائي، من “كان 2019″، بمصر.

وأرفقت الكاتبة الجزائرية، صورة حفيديها، بالتعليق الآتي: ” أحفادي مالك وملينا، هذا الصباح، حفظهما الله، استيقظا على نفس القدر من الحماس، برغم كونهما سهرا حتى منتصف الليل، وصرخا أثناء المباراة وبعدها”!.

وتابعت الكاتبة: “أما أنا فتلخبط نهاري اليوم، لأنني لم أنم أصلا، قضيت الليل أتابع الأنترنيت”.

وأضافت أحلام مستغانمي: “عادة لا علاقة لي بكرة القدم، لا أدري ما حل بي”!.

وصنع نجوم المنتخب الوطني الجزائري، منذ بداية الكان، صورا رائعة، تفاعل معها الجزائريون بكل جوارحهم، والذين أصبحوا

يتمنون من المنتخب الفوز بالكأس الإفريقية الثانية، في تاريخ كرة القدم الجزائرية.