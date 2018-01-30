أحلام من جديد في “ذا فويس”

أعلنت مجموعة قنوات “أم بي سي”،عن انطلاق الجزء الرابع من برنامج اكتشاف النجوم “ذا فويس” في العاشر من فيفري المقبل.

والمفاجأة، عودة الفنانة الإماراتية “أحلام ” ضمن لجنة تحكيم البرنامج، بعدما أعلن من قبل عن استبدالها بالفنانة “نوال الكويتية “.

وجاء إعلان مجموعة “الأم بي سي” في على صفحتها الرسمية على “تويتر”.

لتؤكّد أنّ أحلام ستتولّى ضمن لجنة لجنة تحكيم مهمة تدريب الأصوات.

وأرفقت التغريدة بصورة للجنة التحكيم المتألفة من محمد حماقي، أحلام، إليسا وعاصي الحلاّني.

وشهدت تغريدة “الأم بي سي” تفاعلا كبيرا من طرف جمهور أحلام، الذين وجهوا لها التهاني لعودتها إلى البرنامج.