الرقم السري :

136321

أحلم بالهناء.. فمن يتحقق إلى جانبها الرجاء..؟

من حق أي رجل أن يحظى بزوجة يسكن إليها وتسكن إليه، وهذا ما أردت اليوم أن أصل إليه. أتمنى من الله أن يرزقني زوجة صالحة يتحقق معها الآمال وتحتضن ابنتي وتغمرها بالحنان والحب، بعد أن أخذ الموت زوجتي السابقة. فلكل من يهمها أمري أقول: أنا رجل من وهران، أبلغ من العمر 39 عام، عامل مستقر ولي سكن خاص. لا أريد أن تتحول حياتي إلى أسى بعد هذه الوحدة، لهذا ومن خلال ها الطلب أناشد كل من تقرأ ندائي. وترى بأنها كفؤ لهذه المهمة أن تطلب من مركز الأثير رقمي، فأنا جاد جدا في أمري.

لا يهمني في الزوجة المستقبلية سوى أن تكون صاحبة خصال عالية، عفيفة تعاشرني بالمودة والرحمة. لا يهمني إن كنت عاملة أو ماكثة في البيت، أفضلها من غرب أو وسط البلاد. سنها يكون أقل من 40 سنة. فأنا هنا لأضع يدي في يديك لنكمل معا المشوار ونبني حياتنا بما يليق بنا وما نتمناه.

الرقم السري :

136322

من تجعل حلم الأبوة يتحقق وتمنحني الفرصة لأتذوق طعم السعادة

قبل أن أسترسل في الحديث، أود أن أوضح أمرا مهما فطلبي قبل أن يكون لأي غرض، هو من أجل تقوى الله، ومن أجل أن أثبت على طرق الحق، فكل أملي أن أواصل حياتي مرتاح البال إلى جانب إنسانة صادقة صالحة صادقة وفية تؤمن بمبدأ التعدد، ثم أظن أن الكل سوف يتفهمني لأنني أتوق لان أسمع كلمة بابا وأحظى بتلك السعادة، لست ناكرا لاحسان زوجتي الأولى، لكن طلب هذا برضاها وموافقتها، علما أنني عامل مستقر ويمكنني أن أوفر لها حياة كريمة، أبلغ من العمر 42 سنة، من إحدى ولايات الشرق.

أملي طيب ومقصدي الحلال، أريد الاقتران مرة أخرى، بامرأة تكون محترمة، لا يهمني ولايتها. سنها أقل من 36 سنة، أقبلها موظفة أو ماكثة في البيت، ولابأس إن كانت عازبة، أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

136323

من تفتح الباب لرجل يريد إكمال نصف الدين..

شاب في غاية الاحترام، طموح ومفعم بالحياة من ولاية عين الدفلى، أمله أن يكمل نصف الدين. ويطلق العزوبية ويحظى بحياة زوجية مستقرة، الشاب يبلغ من العمر 37 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، لديه سكن خاص. وهو موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة.

يرجو الاقتران على سنة خير الأنام، إلى جانب فتاة كلها حياء وأنوثة، يريدها عزباء من إحدى ولايات الوسط. سنها أقل من 35 سنة، يفضلها عاملة، ولا يهم إن كانت ماكثة بالبيت، تصونه وتحفظ معه الود.

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