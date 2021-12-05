أحلم برجل صادق أمين يكون لي قرة عين

الرقم السري :

136082

جميلة الجوهر والمظهر تخلص لك على طول العمر

لا تحلوا الحياة إلا بالمشاركة، خاصة إن كان ذلك إلى جانب من يحبك ويقدر أحسن تقدير. فتحيا مطمئنا مرتاح البال، وهذا ما ينقصني فأنا امرأة حققت وبفضل الله الكثير في حياتي. لكن كل شيء بقي بلا ذوق لأنني أحيا فيه بمفردي، فقررت أن أتصل بكم. وأطلب من خلال ركن أدم وحواء ضالتي، زوجا تقيا يخشى الله يمنحني إحساس المودة والرحمة تحت سقف الحلال.

أنا امرأة في العقد الرابع من عمري، إطار في مؤسسة مرموقة، لم يسبق لي الزواج، جميلة المظهر. طويلة القامة، بشهادة كل من حولي أبدو اقل من سني بكثير، طيبة وحنونة وعلى قدر كبير من المسؤولية.

أريد أن ألتقي بإذن الله برجل صادق من شأنه أن يعطيني فوق الاعتبار اعتبارا، يحبني ويكون لي عونا في الحياة. أريده من العاصمة وما جاورها، سنه أقل من 65 سنة، اقبله مطلق أو أرمل حتى بأولاد. شرطي فقط أن يكون موظفا مستقرا، ويكون شهما يحتويني وأحتويه ويكون لي السّند والعزوة. وأعد من سأختاره رفيقا وللحياة شريكا بالسعادة والهناء.

طالع أيضا :

الرقم السري :

135937

صاحبة أخلاق ومبادئ ستكون لك نعم الزاد والسند

من مدينة الورود البليدة إرتأينا أن نستهل ركننا هذا بشابة في الـ 42 من عمرها، يتيمة الوالدين. إنسانة ذات همة وأخلاق عالية، لم تكسرها المحن ولم تثنها الهموم على أن تصمد وتحقق كيانها. حيث أنها تشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية. تريد أول وردة لنا في هذه الباقة أن تحقق الأمان إلى جانب زوج صادق يحتويها، وبالحنان يرويها، وبالأمل يغذّيها.

تبحث صاحبة إعلاننا هذا عن الحلال إلى جانب رجل يكون من أولايات الوسط، سنه أقل من 55 سنة. كما أن يكون عاملا مستقرا، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق، حبذّا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

135938

شهم ذو أصول يرفق بإبنة قسنطينة

من مدينة الجسور المعلقة قسنطينة، تواصلت معنا شابة لم يتجاوز عمرها 32سنة، عزباء ماكثة في البيت، طيبة وذات أخلاق عالية. قررت اليوم أن تكون لها فرصة من خلال صفحة آدم وحواء، لأن تناشد زوجا صالحا يكون لها مرفأ أمان. ينصبها أميرة على عرش قلبه، وسيدة حياته، لا تطلب منه سوى أن يطرق باب بيتها في الحلال. لأن يطلب يدها على سنة الله ونبيه خير الانام، رجلا يكون من إحدى ولايات الشرق. سنه حتى 50 سنة، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه سكن.

طالع أيضا :