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أحلم بزوج حنون و رجل مسؤول

باب الفرج
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أحلم بزوج حنون و رجل مسؤول صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

زينب من ولاية معسكر، شابة يافعة قطفت من حديقة العمر 28 زهرة، مطلقة أم لطفلة، ماكثة في البيت، بيضاء البشرة، رشيقة وطويلة القامة.

تسعى من أجل التجديد والبدء من جديد مع رجل كريم يقدر المرأة و يحترمها ويعينها على الاستقرار وراحة البال.

تفضل أن يكون من احدى مدن الوسط أو الغرب الجزائري، سنه يتراوح ما بين 30 الى 45 عاما، تقبله أرملا أو مطلقا بأولاد تتمنى أن يكون حنونا و أبا مسؤولا لابنتها الوحيدة.

للتواصل مع زينب ، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام : 3800/3801/3802
الرقم السّرّي لزينب :100
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