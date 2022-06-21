قناة النهار أحمد أبو الغيط: القمة العربية القادمة بالجزائر ستكون ناجحة ولقائي بالرئيس تبون كان إيجابي للغاية بقلم النهار أونلاين نشر في 21 جوان 2022 - 20:38 شارك غرِّد أرسل 78 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vi6fv اقرأ أيضا مديرة مركز بغرداية: حجز الهواتف النقالة للتلاميذ والمؤطرين والإداريين تفاديا للغش قناة النهار 12 جوان صريح جدا: هكذا يشعر أولياء التلاميذ في أيام البكالوريا.. قناة النهار 14 جوان الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية في تندوف الوطني 07 جوان ريبورتاج: الجزائر- تركيا.. تطلعات شراكة إقتصادية ناجحة قناة النهار 12 جوان وزير التكوين والتعليم المهنيين: مناهج الدراسة في المعاهد تتغير مع متطلبات السوق العالمية قناة النهار 06 جوان الملاكم السابق بن قاسمية يطالب السلطات المحلية لبن شعبان بالبليدة بتهيئة الملعب بالعشب الإصطناعي قناة النهار 16 جوان المديرة العامة للضرائب: هناك عدة إعفاءات ضريبية سيستفيد منها المصدرون قناة النهار 13 جوان قالمة: إقبال متزايد على إستهلاك الأسماك مع التأكيد على ضرورة إحترام سلسلة التبريد قناة النهار 03 جوان فاسألوا: ما يمحو الله به الخطايا قناة النهار 04 جوان برنامج Toutes Options: رونوتراكس تطلق خدمة "Chek And Drive" لفائدة عملائها قناة النهار 18 جوان