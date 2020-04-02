أحمد أحمد: “الشان لن تجرى في الكاميرون شهري جوان وجويلية”

تحدث رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، عن تأجيل تواريخ المنافسات الإفريقية، بسبب فيرس كورونا، على غرار الطبعة المقبلة لمنافسة الشان.

وصرح أحمد أحمد، لصحيفة “لو موند” الفرنسية: “من المبكر تحديد موعد إقامة الطبعة المقبلة، سواء في 2020، أو 2021”.

وأضاف رئيس “الكاف”: “الشيء الوحيد الذي يبدو واضحا، هو أن البطولة لن تقام في الكاميرون، في جوان، وجويلية، بسبب الظروف المناخية”.

وبخصوص، نصف نهائي، ونهائي، رابطة الأبطال، وكأس الكاف، أوضح أحمد أحمد: “من المقرر أن يلعب النصف نهائي أوائل شهر ماي، سنتكيف حسب الوضع الصحي، وإذا وجب تغيير الأجندة، سنقوم بذلك”.

يذكر أن الأهلي، والزمالك، سيواجهان الوداد والرجاء، في نصف نهائي أبطال إفريقيا، والمقررة يومي 1، و2 من شهر ماي المقبل.