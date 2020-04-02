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أحمد أحمد: “لازلنا متمسكين بتاريخ كان 2021”

الرياضة
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أحمد أحمد: “لازلنا متمسكين بتاريخ كان 2021”
بقلم يونس رزيق

أكد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، تمسك هيئته، بالتاريخ المحدد سابقا لانطلاق كان 2021، والمقرر ما بين جانفي إلى فيفري 2021.

ونقلت صحيفة “لو موند” الفرنسية، تصريحات أحمد أحمد، أين قال: “إلى حد الآن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، لازالت محددة في الفترة ما بين جانفي إلى فيفري 2021”.

وأضاف: “قررنا تأجيل المباريات التصفوية لكان 2021، بسبب تعليق الرحلات الجوية، وصعوبة تنقل اللاعبين الأفارقة”.

وتابع أحمد أحمد: “لازال أمامنا تواريخ في سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر، حتى لو كان ذلك يعني تأجيل اليوم الأول من تصفيات مونديال 2022”.

يذكر أن الكاف، اضطرت لتأجيل الجولتين التصفويتين من كان 2021، اللتان كانتا مقررتين شهر مارس المنصرم، بسب فيروس كورونا.


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