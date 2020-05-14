أحمد أحمد: “لن تستكمل المنافسات القارية قبل السيطرة على كورونا”

فصل رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، في مصير المنافسات الإفريقية المجمدة منذ ظهور فيروس كورونا، مؤكدا عدم استكمالها قبل السيطرة على الوباء.

وصرح أحمد أحمد، لشبكة “دويتشه فيله” الألمانية قائلا: “الوضع الحالي للوباء في إفريقيا ما يزال مقلقا، وهذا يدفعنا لعدم التفكير مطلقا في استئناف المباريات والبطولات في الوقت الحالي”.

وأضاف رئيس الكاف: “المنافسات القارية لن تستكمل إلا عندما يصبح الوباء في إفريقيا تحت السيطرة، والعالم بأسره يعاني من الأزمة حاليا”.

وتابع أحمد أحمد: “بصفتي رئيس “الكاف”، أدعو الجميع للحذر، والإنتظار لحين استقرار الأوضاع، لا أريد أن تكون كرة القدم مصدرا لزعزعة الإستقرار، والابتعاد عن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومات”.