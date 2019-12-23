عاجل

أحمد أحمد: “لهذا السبب سيقام نهائي رابطة الأبطال في مباراة واحدة”

الرياضة
  • -
  • 0
أحمد أحمد: “لهذا السبب سيقام نهائي رابطة الأبطال في مباراة واحدة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، سبب تغيير نظام نهائي رابطة الأبطال، بإجراء مباراة واحدة، بدل مبارتي الذهاب، والإياب.

وصرح أحمد أحمد، لموقع “insideworldfootball”: “نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام في مباراة واحدة على ملعب محايد، مثلما يحدث في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف رئيس “الكاف”: “اتخذنا هذا القرار، بالنظر لما حدث في مباراة الإياب من النسخة الماضية، بين الترجي التونسي، والوداد المغربي”.

وتابع أحمد أحمد: “هناك من يتساءل عن جدوى هذا القرار في ظل بعد المسافة، وارتفاع التكاليف، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان نجاح هذه التجربة”.

يذكر أن الجزائر ممثل في هذه الطبعة من رابطة أبطال إفريقيا، بفريقي شبيبة القبائل، واتحاد العاصمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745495

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com