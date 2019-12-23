أحمد أحمد: “لهذا السبب سيقام نهائي رابطة الأبطال في مباراة واحدة”

كشف الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، سبب تغيير نظام نهائي رابطة الأبطال، بإجراء مباراة واحدة، بدل مبارتي الذهاب، والإياب.

وصرح أحمد أحمد، لموقع “insideworldfootball”: “نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام في مباراة واحدة على ملعب محايد، مثلما يحدث في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف رئيس “الكاف”: “اتخذنا هذا القرار، بالنظر لما حدث في مباراة الإياب من النسخة الماضية، بين الترجي التونسي، والوداد المغربي”.

وتابع أحمد أحمد: “هناك من يتساءل عن جدوى هذا القرار في ظل بعد المسافة، وارتفاع التكاليف، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان نجاح هذه التجربة”.

يذكر أن الجزائر ممثل في هذه الطبعة من رابطة أبطال إفريقيا، بفريقي شبيبة القبائل، واتحاد العاصمة.